加拿大眾議院通過議案　支持HFX向蔡英文頒授麥凱恩獎

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-15 15:20

美國媒體「政治新聞網」（POLITICO）日前刊出報道，稱「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum，HFX）有意頒發麥凱恩獎給蔡英文，但加拿大政府擔心會因此激怒中國，施壓叫停，否則會撤走贊助。 不過，加拿大眾議院當地時間周三（14日）通過提案，同意蔡英文是麥凱恩獎理想人選，總理杜魯多（Justin Trudeau）亦表示會持續贊助HFX。

加拿大聯邦眾議員莊文浩提出議案，同意蔡英文是「麥凱恩獎」理想人選。 （多維新聞）

據介紹，議案由加拿大保守黨眾議員、影子外交部長莊文浩（Michael Chong）提出，獲眾議院全院無異議通過。議案內容提到，眾議院同意HFX副主席謝波德（Robin Shepherd）的聲明，即「台灣總統蔡英文是受人尊敬的國際領導人，是台灣第一位女總統，也是全球民主的堅定倡導者，她無疑是麥凱恩公共服務領袖獎（John McCain Prize）的理想人選」。議案並呼籲，即使HFX將麥凱恩獎授予蔡英文，加拿大政府亦應繼續提供當前水準的資助。

杜魯多即場作出回應，表明政府一直持續支持贊助HFX，部長也每年參與論壇，「我們會繼續持續下去」。他並主動加碼指出，「對於台灣，我一直都支持台灣有意義參與國際多邊論壇，加拿大也會持續強化與台灣的貿易及雙方人民的關係。」

在台灣，外交部發言人歐江安周四（15日）表示已注意上述議案，外交部歡迎並感謝加拿大眾議院通過議案，基於自由民主理念，台灣同樣也尊重HFX的決定。歐江安又提到，杜魯多同日有國會質詢時公開回應，指加拿大政府一向支持台灣有意義參與國際論壇，台灣以觀察員身分出席世界衞生大會（WHA）符合全球公衞利益。

對於加國眾議員提案，同意蔡英文是「麥凱恩獎」理想人選，台外交部發言人歐江安當地時間4月15日表示，外交部歡迎並感謝加拿大眾議院通過此項動議，基於自由民主理念，台灣同樣也尊重「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）的決定。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安強調對此表達誠摯感謝，稱台加關係長遠友好，是共享民主、法治及人權價值的理念相近國家，外交部會持續與加拿大政府、國會及各界友人深化互惠互信的友好關係，包括在世界衞生組織（WHO）等國際組織及多邊論壇合作，一起為國際社會貢獻心力。

（綜合報道）