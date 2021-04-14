台鐵出軌｜9.6億善款用途惹議　陳時中：全數用於當事人身上

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-14 20:31

台灣太魯閣號列車出軌意外，造成49人死，超過200人受傷，不少民眾都紛紛捐款，希望幫助傷者及死者家屬渡過難關。 截至今日（14日），台灣衛福部共籌得9.6億元（新台幣，下同）善款。不過，善款其中三分之一用於罹難者家屬扶助金的決定，引起外界質疑為何沒有全數用在死傷者撫身上。對此，衛福部長陳時中表示，善款將全數用於罹難者、傷者、乘客及救災員，首筆善款最快下周發出。

太魯閣號列車出軌意外，釀成多人死傷，其中列車車頭第8車廂，因先撞擊隧道口後再擦撞隧道 壁，車頭被削走一大半。（中央社）

台灣衛福部日前公布善款7大用途，其中三分之一會用於家屬撫恤，引發外界議論，包括為何沒有事前公布用途，以及全數用於死傷者撫卹及醫療上。

有罹難者家屬表示，大多人都以為善款會向49名罹難者家屬均分，每名家屬可取得逾1600萬，「很多人都說你們要變有錢人了，卻不想想代價是什麼」，如果能夠選擇，應該沒人想取走善款，而是希望親人依然活着。

家屬透露，政府募款前沒有徵詢家屬，募款後用途亦未考慮家屬意見，各界的善心令人感動，但擔心捐款最後會變質，若家屬用不上善款，倒不如退還給捐款人，以免日後出現問題。

陳時中表示，所有善款將全數用於罹難者、傷者、乘客及救災員身上。圖為台灣副總統賴清德、交通部長林佳龍早前到醫院探視住院傷患。（中央社）

對於外界的質疑，衛福部長陳時中表示，至今共收到超過34萬筆捐款，總金額多達9億6840萬，所有善款將全數用於罹難者、傷者、乘客及救災員，包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助以及災民及其家庭服務方案。

陳時中稱，傷者當中大多是重傷者，未來恢復之路相當漫長，救災人員當中亦有部分新人，歷經本次事故後心理上可能有創傷，都會利用善款予以協助，除了心理重建外，其他通通都以現金發放。同時，大多罹難者原本是家中經濟支柱，因此至少會撥三分之一款項作為罹難者家屬的扶助金，並針對有幼童、就學時期孩子的家庭，持續在教育上給予幫助，以信託帳戶的方式資助到大學畢業。

陳時中指出，目前正透過社工調查家庭需要，未來將提到委員會中進行討論，最快下周就會發出第一筆款項，強調民眾的善款絕對不會用來當作行政費用或其他政府該出的錢。

（中央社／聯合報／自由時報）