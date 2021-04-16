台鐵出軌｜肇事承包商及外勞依「過失致死罪」起訴　最重5年刑責

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-16 16:09

台鐵太魯閣號列車本月2日撞上工程車出軌，釀成49死逾200傷悲劇，花蓮地檢署今日（16日）偵查終結，工地負責人李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪起訴，越南籍勞工華文好（阿好）同樣依過失致死起訴，兩人目前均被羈押禁見。 此外，聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，檢方也依過失致死罪嫌起訴，東新營造違反採購法部分，則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

台鐵太魯閣號408次列車出軌事故，造成49人死亡，逾200人受傷。（中央社）

據此前報道，檢方查出事發當日，當時工程車滑落邊坡後，李義祥竟然不是第一時間打電話通報，反而指使外勞阿好親自下山攔截火車。只是他隨後因擔心非法僱用外勞一事曝光，又叫阿好騎電單車逃走。

此外，透過太魯閣號倖存者所發出的現場照片，還可見到李義祥在列車出軌後，一派輕鬆地站在邊坡上抽煙，嘴中咀嚼的檳榔，臉上絲毫無慌張的神情，更無任何支援救援與報警的行動，引發眾怒。

檢方的起訴書今日曝光，並還原了案發經過。起訴書指出，台鐵局前已要求4月1日12時至4月6日12時全面停工。李義祥明知其情，卻為避免工程延宕過多遭罰款，仍到工地進行綁鋼筋作業。

4月2日上午8時左右，李義祥駕駛大貨車搭載華文好前往工地現場，9時12分左右，李義祥駕駛行經便道轉彎處之貨櫃屋前，本欲沿彎道轉彎，但因眾人疏於履行上開注意義務，始終未監督改善道寬度、變更地面材質及設置防止車輛、異物滑落之安全設備，因彎道彎度過高且大貨車車身過長過寬，導致貨車之右前車輪超出施工便道路緣、卡在臨鐵道邊坡旁植物，而無法順利過彎導致車輛熄火。

二人見車輪卡住，未求助專業拖吊方式解決，於9時26分左右，李義祥再駕駛挖土機，操縱挖斗將布帶連同大貨車往車身左側拖拉，過程中復未妥適操控車輛方向盤及煞車，又因綑綁繩結不牢靠、綑綁位置不正確、布帶強度明顯不足，終導致布帶破損脫落，貨車沿下坡路面滑行15.7米後，直接翻落邊坡，並夾帶樹木、土堆墜落於清水隧道北口之東正線軌道上。

「阿好」出現在邊坡的畫面曝光。（花蓮地檢署/ETtoday新聞）

起訴書稱，李義祥見貨車墜落鐵軌後，未立即撥打鐵路緊急通報專線。9時28分左右，台鐵408車次太魯閣自強號以正常速度行駛至該處，火車司機員見狀雖立即緊急煞車，然因煞車距離不足，第8節車廂（即車頭）直接正面撞擊鐵軌上的大貨車後，瞬間脫軌往左偏移，撞上清水隧道口，再於隧道內產生嚴重撞擊，導致車廂內49名乘客死亡、200餘名乘客受傷。

而李義祥明知已造成重大事故傷亡，竟基於肇事逃逸之犯意，未通報警察、救護或救災單位，僅撥打電話聯絡工作廠商等人，且過程中停留在現場觀看，未為任何救護或協助救護之作為。華文好則於事故發生後，擔心遭查獲非法外籍勞工身分，立即逃離現場躲藏。

太魯閣號撞擊前影片首曝光（點擊放大瀏覽）：

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檢方建請法院就被告李義祥涉犯過失致死、肇事逃逸罪嫌部分，均量處法定刑之最高刑度，就被告華文好涉嫌過失致死部分，量處3年以上有期徒刑，就被告李進福、張齊富財涉嫌過失致死部分，量處4年以上有期徒刑，以懲儆從事工程業務人應善盡督導職責。

根據台灣刑法，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元新台幣以下罰金。因此台灣過往幾次重大死傷事故，例如八仙塵爆案、維冠大樓倒塌案，法院最多只能判處被告有期徒刑5年，也經常引發受害者家屬憤恨不平及輿論非議。

對於為何不以殺人罪嫌起訴李義祥，主任檢察官周芳怡表示，殺人罪嫌必須要有犯意，犯意分成直接故意、間接故意兩種，明明知道會導致死亡結果，還讓這件事發生，是直接故意；若預見事情可能發生，也跟自己意思不違背，自己容任發生，這是間接故意。但在此案中，雖然李義祥試圖用挖土機綁吊帶拉動吊卡車，作為非常輕率、也很錯誤，但沒有積極證據可以認定，他容任貨車翻落邊坡，因此沒有認定是過失殺人。

（綜合報道）