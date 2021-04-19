台鐵出軌｜林佳龍辭職同仁歡送　交通部政務次長接任部長

撰文： 林仕祥 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-19 20:50

台灣交通部長林佳龍因台鐵「太魯閣號」出軌事故請辭獲准，台灣行政院發言人羅秉成當地時間4月19日表示，由現任的交通部政務次長王國材升任交通部長，另由台鐵局長胡湘麟接任交通部政務次長。

林佳龍為民進黨內派系「正國會」掌門人，該派系精神領袖則是台灣立法院長游錫堃。林佳龍過去一度深耕台中市，並於2014年當選台中市長，不料2018年連任失利，後來轉任台灣交通部長，如今則為了替台鐵事故負責，辭去台灣交長職務，4月19日正式卸任。

新任台灣交通部長王國材為國立成功大學交通管理系學士、碩士，以及國立交通大學交通運輸管理所博士，擔任過高雄市交通局長、中華智慧運輸協會理事長、中華郵政董事長等相關職務，並曾代理過台灣交通部長，經歷豐富；胡湘麟為國立交通大學運輸管理學系畢業，長年從事軌道工業工作。兩人將接替林佳龍推動台鐵改革事務。

新任交通部長王國材。（聯合報）

林佳龍4月19日下午在台灣交通部接受同仁歡送，他表示，就任交通部長以來，和所有同仁一起推動許多艱難的政策，一同度過許多危機，交通部人才濟濟，質量俱備，能跟大家一起共事是一生的榮幸，離開交通部，有不捨也有牽掛，有期許也有祝福，但更多的是感謝，過程中他收穫良多，不虛此行。

林佳龍説，台灣交通部掌管全台鐵公路、海空運，從電訊、郵政、氣象到觀光，跟人民日常生活息息相關，沒有交通一切就不通，但因為涉及許多移動，過程中有可能有碰撞與風險，可説是危機四伏；「太魯閣號」列出發生事故，帶走49條人命，他責無旁貸一定要承擔，他相信自上任來的兩年又三個月，交通部同仁都做了很多努力，要把過去經年累月的問題，一一的給予系統性的解決，但人算不如天算，他必須在善後工作告一段落後，承擔起應該要承擔的責任。

台灣交通部長林佳龍因台鐵「太魯閣號」出軌事故請辭獲准。 （中央社）

林佳龍指出，對他來説，人生歸零不是第一次，他放空後會吸納能量，雖然已離開交通部，但會以曾身為部長為榮，會走訪全台看看所有交通部同仁，也希望大家把他當作朋友，一起分享人生的喜怒哀樂，他會與大家同在。

林佳龍並於Facebook表示，歷經多日的努力，花蓮清水隧道已完成結構安全修復及檢測，今天（4月19日）恢復通車，清晨5點27分，他搭乘從宜蘭發出的4102車次區間車到花蓮，行經清水隧道前，火車降速至40公里，初期2個月都將以此速度慢行，經過隧道時，他靜默禱唸：「很抱歉，請原諒，請安息，如果可以，盼禰守護。」

他指出，在中央、地方、社會各界不分你我的協力下，台鐵日夜搶修，隧道經過試運轉、安全檢測，加強邊坡安全防護，到確定通車，歷時18天，他個人的善後工作，也在此告一段落，能放心交棒給下一任台灣交通部長，未來，他將以一個交通志工的身分，持續關心交通政策發展與運輸安全。