台鐵出軌｜法籍男生與女友同罹難　家人發現他原定事故後兩天求婚

台灣新聞
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太魯閣號事故中罹難的法籍男子 Charles De Guyenro遺體日前運回法國後，他的家人15日在巴黎的教堂為他舉行告別式，家屬在告別式上講述兒子生前愛上台灣女孩，原本已準備戒指要在生日當天向女友求婚，雖然因為意外雙雙辭世，但家屬來到台灣花蓮後，父母說，他們可以理解兒子為什麼這麼愛台灣了。

Charles De Guyenro與台籍的女友交往3年，並計畫赴台久居，本月4日是他生日，兩人安排前往台東旅遊，沒想到搭上的太魯閣號在花蓮出事，他與女友雙雙罹難。

事故發生後，相關單位緊急他在法國的家人來台，並安排將遺體運回法國，家人為他在巴黎十六區的天主教堂Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy為他舉辦告別式，家人提及在台灣整理他的遺物時，發現他準備了向女友求婚的戒指，才知道他原本想在生日當天向女友求婚。美麗的愛情故事，讓在場許多人都熱淚盈眶。

Charles De Guyenro與台籍女友雙雙於太魯閣號事故中罹難▼▼▼

雖然兒子與女友在此次太魯閣事故中雙雙辭世，Charles De Guyenro的家人對台灣並無怨言，反而不斷提到兒子與女友對台灣的熱愛，也感謝台灣給兒子生前美好的回憶，並感謝台灣此次的多方協助。告別式上，法國神父還為台灣祈福。

代表台灣政府出席告別式的我駐法代表吳志中感謝法國友人的慈悲，並表示會與兩位美麗熱情、在天上的年輕人繼續努力維護台法間的浪漫情誼。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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