台鐵出軌｜台行政院通過「李義祥條款」　過失致死罪最重可判10年

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-22 14:11

台鐵太魯閣號列車4月2日撞上工程車出軌，釀成49死逾200傷悲劇，案件早前已終結偵查，工地負責人李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪被起訴。 外界批評過失致死罪最重僅能判5年，刑責過輕。台灣行政院會今日（22日）通過被稱為「李義祥條款」的刑法第183條、第276條修正草案，未來情節重大且過失致3人以上死亡，最重可判10年。 但此法不溯及既往，因此太魯閣事件主嫌李義祥並不適用。

台鐵太魯閣號408次列車出軌事故，造成49人死亡，逾200人受傷。（中央社）

綜合台媒報道，台灣現行刑法276條的過失致死罪，刑責最重是5年以下有期徒刑，無論犯罪者的情節輕重，法定刑一律都是5年以下；本次太魯閣號事故，外界有不少聲音批評刑法上有檢討修法的必要，行政院其後指示法務部收集意見、提出修法，以回應社會的期待和要求。

這次修正草案新增，過失致人於死情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。至於如何定義情節重大，行政院政委羅秉成表示，其內涵則審視行為人「注意義務」的程度，以及過失行為所造成的結果是否重大，也就是傷亡結果的程度重不重大。

行政院長蘇貞昌也表示，這次修法區分了犯罪情節的輕重，以及侵害法益結果的程度，就過失致死罪加重處罰刑度，最嚴重過失致死罪刑度最高可以判到10年，與殺人罪10年以上有期徒刑彌合銜接。修正草案送司法院、立法院審議，他希望法務部積極與司法院、立法院朝野黨團溝通、協調早日完成修法。

（中央社／聯合新聞網）