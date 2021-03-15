新冠肺炎｜台灣中研院：發現人體突變基因　攜帶者感染機會接近零

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-15 12:23

新冠肺炎在全球造成超過265萬人死亡，也促使科學界希望對這個病毒有更多的了解，台灣中央研究院生物多樣性研究中心特聘研究員李文雄的團隊，發現人體ACE2受體中的6個突變點，與新冠肺炎病毒的S蛋白相遇時，結合力特別差，也就是有這些基因突變的人，不容易染上新冠肺炎，另外3個突變點，則讓人體特別容易被感染。相關的研究成果目前已被國際期刊接受，尚未刊出，中研院院士李文雄昨天受邀到台南一中演講時，提到上述的訊息。

新冠肺炎肆虐全球，超過1億2000萬人染病，目前的研究確認病毒表面的S蛋白與人體細胞膜上的受體ACE2接合後，經由這個管道感染人類，李文雄團隊的研究則在於找出ACE2上可以抵抗新冠肺炎的基因突變點。

李文雄表示，ACE2在人體有穩定⾎壓與內分泌等功能，團隊是利用螢光素酶標記的方式，找出ACE2上的9個突變點，會影響與病毒S蛋白的接合，其中3個會讓人體細胞與病毒親合力增加1.4-1.8倍，也就是容易感染病毒，另外6個則讓親合力下降到只有一半、甚至趨近於零，不容易或不會感染。

從人類演化的過程，分析其基因，也找出人類、人猿、舊世界猴（生活在亞、非洲的猴子，像是狒狒與獼猴等）高度容易感染新冠肺炎，但新世界猴（生活在中南美洲的猴子，像是蜘蛛猴）就完全不會感染。不少台南一中的學生前往聆聽演講，對李文雄的研究相當感興趣，有學生就詢問能否改造基因，讓人類完全不會被感染，李文雄則表示，這是另一個研究的範疇，以現況來說，有這些突變基因的人可能並不多，同時這些突變也與人體血壓高低，或是最近提到疫苗副作用血栓等無關。

李文雄也提到目前新冠肺炎病毒已出現至少三個突變，包括英國變種病毒、南非變種及巴西變種，例如其中N501Y的突變基因，會讓病毒與ACE2的接觸點從原來的24個增加到34個，因此傳染力更強，另外E484K的突變，也讓病毒更容易逃避人類抗體。但他表示，最新研發的疫苗，包括輝瑞、莫德納疫苗，都是mRNA疫苗，特性就是在突破技術後，製造相對容易，可以很快因應病毒的變異，製造新的疫苗，而即使是打了舊的疫苗，仍能對人體產生作用，被感染後病情較輕、也比較不會傳染。至於目前大家都關切的疫苗副作用問題，李文雄也認為，「有副作用才表示疫苗有產生效果」，不必太擔心。

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