台7歲童學柔道遭重摔命危後教練一度獲釋　父：台灣司法死光了

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-25 10:09

台灣台中市一名7歲黃姓男童，上周三（21日）在私人柔道館練習時，遭教練、學長輪流重摔27次，男童顱內出血，瀕臨腦死狀態。經家屬提告，警方上周五（23日）將涉事的何姓教練移送，檢察官訊後予以請回。 男童父親得知消息情緒激動地表示，「叫我怎麼相信司法？」痛罵「台灣司法真的是死光了」又稱「我的孩子還在醫院，醫生說，腦死了，不會好了，為什麼教練會被請回」？ 至上周六（24日），檢方再調閱資料，並傳訊相關證人後，認定何姓教練涉嫌傷害致重傷罪，有串證之虞，向台中地院聲請羈押，法官始裁定何姓教練羈押禁見。

台7歲男童學柔道慘成植物人 教練是前法警揭無證照「義務授課

起初67歲的何姓教練被依過失傷害罪移送法辦後，台中地檢署裁定，因為無逃亡之虞，加上複訊時檢方認定，仍有證據需調查釐清，需傳喚其他證人，因此讓何姓教練「無保請回」（當事人不必交保即可逕自離去），擇日再傳訊。

男童父親得知消息後不敢置信的大喊「我的媽啊」，又詢問媒體「怎麼會這樣」？男童父親聲線顫抖，聽得出來情緒激動，他不斷重複「我不能接受」、「我的孩子還在醫院，醫生說，腦死了，不會好了，為什麼教練會被請回」？

針對何姓教練被無保請回，黃童父親說，「叫我怎麼相信司法？」（聯合新聞網）

男童父親又稱，他原本對司法很有信心，「但現在在我身上發生這種事情，叫我怎麼相信司法？，發生這種事情，教練還可以被無保請回，可以告訴我為什麼嗎？我真的不知道為什麼。」

男童父親指，希望司法毋枉毋縱，還孩子一個公道，也希望類似案件以後不要再發生。男童父親又情緒激動地說，何姓教練到現在完全沒有來關心，也沒有一句道歉，他希望台中市長盧秀燕可以幫忙，他只想要一個公道與真相。

何姓教練（前排右）為退休法警。（同富國中柔道隊）

男童父親又表示，原本想放棄急救，一度拔管後，孩子竟然仍有呼吸心跳，醫生指孩子的求生意志很強，希望不要放棄孩子。男童父親稱：「孩子傷這麼重，還不肯離開的原因，可能是因為在等教練的一個道歉」。

由於檢方24日傳喚相關證人時，擔心何姓教練有「勾串共犯或證人之虞」，因而依刑法傷害致人於重傷罪，向法院聲請羈押，法院晚上召開羈押辯論庭。

台中地院法官高文崇表示，何姓教練否認犯案，案件尚有相關證人未到案，有疑點待釐清，且認為涉案人傷害致重傷罪嫌重大，有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。