蔣經國日記揭露北京曾向台北提議換俘：用十名國軍將領換張學良

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-04-25 15:15

冷戰時期的兩岸密使交往向來是非常神秘的故事，再加上最重要的當事者蔣介石與蔣經國父子之日記，因為後代對於版權問題看法不一，遲遲未能出版，存放在美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）。 2020年2月史丹福大學才正式對外界公開蔣經國日記，對此，台灣學者林孝庭閲覽相關檔案文牘後，近期出版《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》一書，揭露以往不為人知的秘辛。

美國史丹福大學胡佛研究院2019年舉行蔣經國私人日記的公開發布會。圖為蔣經國。（《聯合報》）

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根據林孝庭於台媒《風傳媒》刊出的書中選文，1966年文革開始前，兩岸官方有不少密使接觸，「蔣經國在日記裏多次提及曹聚仁來函，而陳誠、黃少谷等黨政要員也都收到來自對岸周恩來、張治中、傅作義等人的私函，內容涵蓋國共第三次合作、外島停戰、北京援台、雙方換俘以及台灣派團前往大陸交流等」，這些議題涉及兩岸諸多複雜的層面，也表示了冷戰時期台海局勢，乃至於美蘇博弈大環境的影響。

林孝庭從蔣經國日記中發現，在這段兩岸密使接觸期間，一個特別的提案是，包括1958年11月曹聚仁代表北京向台北提議，「以1949年被中共俘虜的前國民黨將領黃維、杜聿明與康澤等十人，交換遭蔣介石軟禁的張學良，以及中共以兩億美元購買在台故宮文物」。就此來看，其實文革前、中共1950年代時並不是對中華文化和傳統文物如此拒斥，也特別在意西安事變主事者張學良，甚至不惜以十名國軍高階將領換他一人。

除此之外，蔣經國日記還顯示出在冷戰環境下，美國與中國大陸逐步增加接觸後，特別是1971年中華人民共和國加入聯合國前後，兩岸的關係也發生重要變化，舉凡1971年美國再提「台灣地位未定論」、中共入聯後釋放所俘虜的國軍將領、甚至是台灣的敵後人員，都對蔣經國造成不少壓力。而1976年「四人幫」在兩岸議題上對於「武統台灣」的強硬立場、乃至於炮擊金門無人島，更是「八二三炮戰」以來的第一次，蔣經國因而研判中共可能借由炮擊金門或者佔領東沙島來困惑美國、蘇聯兩大強權，打擊台灣民心，同時轉移內部的注意力。直到華國鋒、葉劍英發動政變、使「四人幫」倒台，整個局勢才又反轉。