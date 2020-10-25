【史海鉤沉】史丹福學者解讀蔣經國日記：「一生就是個苦字」

史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君於當地時間10月24日針對蔣經國日記發表演講。她表示，通過蔣經國日記可以了解蔣經國一路走來愁苦艱辛，一生為糖尿病所苦，且長期失眠，晚年更是疾病纏身。 郭岱君說，蔣經國日記裏還曾說自己就是個苦命人，「一生中就是一個苦字」，晚年則常在日記裏說自己惶惶不安。郭岱君指出，兩蔣日記有很大的不同，蔣介石日記談的都是國事，蔣經國日記講的則都是家事。

前台灣行政院長江宜樺所創設的長風基金會，10月24日邀請郭岱君發表「從蔣經國日記看他的家事與國事」演講，講述1937年至1979年的蔣經國日記。包括馬英九、前新北市長朱立倫、台大校長管中閔等，均出席聆聽。

史丹福大學胡佛檔案館於去年年底曾舉行蔣經國日記發布會，現場展出一本日記原件。（資料圖片/中央社）

身為兩蔣日記開放的重要推手，郭岱君指出，兩蔣日記有很大的不同，蔣介石日記談的是國事，蔣經國則不然，談的是家事，蔣介石若遇有難以處理的事情，常常以「天將降大任斯人也」自我惕厲，蔣經國則多愁善感，喜歡與老百姓接觸。

「經國先生的一生就是一個苦字」，郭岱君說，從早年的蘇聯時期，再加上晚年長期疾病纏身，蔣經國常重感冒臥病在床，甚至夫妻間也是苦日居多，兒女更不僅是最愛，同時也是心中的痛，處理起來家事比國事難。

郭岱君說，蔣經國所處的年代是台灣最辛苦的年代，台灣在50年代發展順利，真正困難的是退出聯合國，以及大陸和美國建交以後的時期，整個70年代十分動盪，從江南事件、中壢事件到美麗島事件，國民黨在公職選舉中丟掉了很多縣市，人民發起暴動，最後事件的高潮為高雄美麗島事件，從此台灣政治步入新階段。

1976年歲末，蔣經國在日記裡寫到，困居俄國時期，每逢年關想家，1949年到台灣之後，「亦是每逢年節思還鄉」。（胡佛研究院）

1977年縣市長選舉中，由於中國國民黨在桃園縣長選舉投票過程中作票，引起中壢市市民憤怒，群眾包圍桃園縣警察局中壢分局、搗毀並放火燒毀警察局、警方發射催淚瓦斯以及開槍打死青年，史稱「中壢事件」。

郭岱君指出，蔣經國日記並沒有記載中壢事件，發生事情十天後《聯合報》才刊登，故判斷蔣經國當時只知道選中壢舉輸了。她說，根據日記所載，蔣經國在選舉前就感覺到不對勁、風雨欲來，並在日記裏寫道，國民黨的作風落伍、基層腐爛、幹部腐化等，為了要做改革，數夜不能安眠。

郭岱君說，蔣經國在日記中還表示，會虛心檢討此次地方選舉的失敗，而失敗因素不多，就是黨內部腐化，自滿自大不知改革，腐敗落伍不知進步，平時不做群眾工作，有事就臨時抱佛腳。儘管中壢事件給了蔣經國很大打擊，但也讓蔣經國下定決心，重整黨務。

史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君針對蔣經國日記發表演講，她指出，蔣經國在日記裏訴說自己是苦命人，「一生中就是一個苦字」。（長風基金會提供）

郭岱君認為，日記是主觀的，撰主一己之見，研究者只能參考，不能盡信。她表示，看蔣經國日記，不僅在於了解蔣經國對國事與家事的看法，也不是為了批評或讚揚蔣經國，更不是去探詢政壇八卦，而是希望通過其日記，深入了解中華民國自抗戰以來的青年工作、政工制度、情治機制、軍事財經政策的制定、對外關係以及兩岸問題等，特別是1972年之後台灣的政經軍外交社會的發展，還有國民黨和政府推動的的改革。