台7歲童學柔道遭重摔命危　「館長」怒批：這摔法真的沒看過

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-25 21:45

台灣台中市一名7歲黃姓男童，上周三（21日）在私人柔道館練習時，遭教練、學長輪流重摔27次，男童顱內出血，瀕臨腦死狀態。上周六（24日），檢方調閱資料並傳訊相關證人後，認定何姓教練涉嫌傷害致重傷罪，有串證之虞，向台中地院聲請羈押，法官裁定何姓教練羈押禁見。 網紅「館長」陳之漢24日在直播中對事件表達看法，稱「這種摔法我還真的沒看過」，加上對象還是名7歲、剛學柔道的學員，相信很多練過柔道的人都非常訝異。

台7歲男童學柔道慘成植物人 教練是前法警揭無證照「義務授課」

館長開直播分享經驗，教過數千名學生的他，對何姓教練這種實戰式摔法，感到「匪夷所思、滿頭問號」，重話批評「對一個新手，我真沒看過這樣的摔法，學武要學德，當教練第一要務是如何保護學」，更透露妻子看到新聞時也忍不住流下淚來。

館長表示柔道初學者至少先學3個月護身倒法跟滾法，因為頸椎、後腦勺非常脆弱，練好基本功保護自己是最基礎的，更何況單臂過肩摔是非常危險的動作，「下去之後一定頭撞地板」，何姓教練具有黑帶6段資格，怎麼會這樣摔一個新手？館長說：「我匪夷所思、滿頭問號，他才學2周而且他7歲，不可能給他實戰。」

何姓教練（前排右）為退休法警。（同富國中柔道隊）

館長續指，他周邊練武的人也對男童很不捨，呼籲政府立法保護學習武術的15歲以下孩童，因為小孩子面對教練跟陌生的環境，大多不敢說痛，孩童學習武術時的安全更需要被注重。