拍泳衣美女日曆的先鋒　當年被嘲俗氣　今被視為最純淨的中國美學

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-02-07 14:00

賈育平，中國元老級攝影家，被譽為「中國掛曆攝影第一人」。上個世紀八九十年代，美女掛曆風靡大街小巷，成千上萬的掛曆攝影師中，賈育平是最受市場歡迎的一個。想紅的女孩子都追著被他拍，蔣勤勤、王姬、顏丙燕成名前都當過他的模特。最多的時候，賈育平一年可以拍20多本掛曆，年入近百萬，是當時最有錢的攝影師之一。

今年83歲的賈育平，已經在養老院安享晚年。一条聯繫了他的忘年之交，知名策展人那日松，那日松曾在1999年對賈育平進行專訪，引起了巨大反響，2017年為他策劃了大型個展《芳華年代——那些掛曆上的姑娘》，「賈老師的掛曆是一個時代的審美與想像，那些女孩兒也是真正的中國美女。」

講述：那日松 撰文：魯雨涵 責編：石鳴（一条）

我最早對賈育平的印象，就是一個特別有錢、特別豪爽的老爺子，天天看美女、拍美女，還能掙很多錢。所以我一直和他說，你是又讓人羨慕，又讓人嫉妒。

賈育平拍攝的美女掛曆（點圖放大瀏覽）：

「美女要出名，就找賈育平」

很多人以為這些模特都是攝影師去找的，其實不是的，很多都是自己找上門來的。據我所知，很多藝校的學生，想出名的演員，她們都喜歡拍掛曆。因為那個時代沒有現在的這種時尚雜誌，那些影星最大的一個能夠拋頭露面、宣傳自己的方法就是掛曆，所以她們都是追著這些攝​​影師來拍掛曆。

大部分攝影師都喜歡拍明星，但是賈老師不一樣，他拍的模特裏面，已經成名的明星不多，更多拍的是還沒有成名的這些。他自己說過原因，一個是大明星要價太高，「架子大，毛病多」，另一個是大明星的照片發得太多了，掛曆商更喜歡一些新鮮的面孔。所以賈老師就喜歡找一些在校的大學生，比如電影學院、舞蹈學院、體育大學等等。

賈育平合作過的女模特 有一位日後更成為影后（點圖放大瀏覽）：

另外賈老師跟演員王姬的關係非常好，他倆是忘年交。王姬後來出了名，還專門把賈老師請到電視台去做嘉賓，一起聊他們的合作經歷。這裏還有個小故事，當年王姬想去美國，去了五六次美國大使館都被拒簽了，最後一次使館的人告訴她，如果你有材料證明你是有名的演員，我們就給你簽證。最後，她就翻出了六七本雜誌，封面上都是賈育平給她拍的照片，給了美國大使館，簽證立刻就過了。

王姬去了美國，才有了後來大熱的電視劇《北京人在紐約》，可以說賈老師在裏面也起到了很大的作用。所以很多模特、明星也都挺感激他的，他確實對她們的個人宣傳，或者形象傳播，都有一定的貢獻在裏面。

「女孩子都聽我的話」

在全職做攝影師之前，賈育平是一名工程師，而且是清華大學畢業的，攝影算是業餘愛好。他年輕的時候就喜歡拍美女，我看過一些他過去的作品，比如女演員跳舞、風景、小品，都是一些非常唯美的照片。他本身可能就是這種性格，年輕時把自己當賈寶玉一樣。所以後來他拍掛曆的時候能夠那麼投入，比其他攝影師取得更大的成功，是有這個原因的。每次拍攝之前，賈老師都會提前畫草圖：背景要怎麼佈置，模特在當中是什麼位置，什麼樣的姿勢，穿什麼樣的服裝，這些都要互相配合。

模特的姿勢也都是他自己設計出來的，他親自教模特要怎麼拗造型。他跟我說，他會專門花時間研究模特拍照的姿勢，學習各種時尚雜誌，國外的寫真照片，也有很多他自己的創意在裏面。千手觀音那張照片非常經典，這個姿勢就是賈老師自己設計出來的，比後來中央電視台的千手觀音要早很多，全國他是第一個拍的。

賈育平親力親為 連服裝也包辦（點圖放大瀏覽）：

當時模特基本都是一個人，連助理都沒有，自己化妝、做頭髮，賈老師也會參與，很多妝髮都是他和模特自己獨立操作出來的。所以說賈老師相當於一人身兼攝影師、服裝師、造型師、化妝師和燈光師數職，確實很用心。

賈老師也和我講過，有其他攝影師或者助理，曾經跑到他的拍攝現場偷看，或者和他聊天，套他的一些拍攝技巧，甚至去挖模特，這種情況都是有的。這些對攝影師來講，其實都是他們的職業機密。你擺什麼樣的姿勢，什麼樣的角度，怎麼樣曝光，用什麼樣的道具，穿什麼樣的服裝，都有競爭在裏面。

賈老師是我見過的攝影圈少有的有錢人

我第一次見到賈老師，是在一個攝影器材店裏面。當時給我的第一印象就是，這老頭怎麼那麼牛，說話毫不客氣，把攝影圈的人都數落了一遍。買照相機更是隨便買，看著什麼喜歡就買什麼。那時候我也剛剛入行不久，後來才知道，賈老師人家確實是一個資深的攝影師，從70年代就開始拍照了，還是四月影會的元老成員，資歷在這擺著，確實有牛的資本。

賈老師的掛曆，一張可以賣到兩三千塊錢，一本掛曆12張，最多可以賺三萬六。在90年代初的時候，他一年能拍20多本，你想他得掙多少錢。所以我說，賈老師是那個時代我見過的攝影圈裏少有的有錢人。

當時的攝影師買個鏡頭、買個相機都要盤算半天，對他來講好像就跟買白菜一樣，一堆一堆的就往家拿。我有一個二手的鏡頭不想要了，他可能毫不猶豫地就給買走了。後來我也就這個事情揶揄他，他當時賺的錢夠買好幾套房子了，如果他沒去買這些器材，而是買房子，那真是發了大財了。

點圖了解更多賈育平的專業態度：

從這些照片就能夠看出來，雖然賈老師有時候會拿這種事來調侃，但在拍攝上是非常職業的。2000年以後，賈老師拍掛曆照片就少了，一方面身體原因，另一方面掛曆本身也開始衰落，銷量變低，模特的價格卻越來越高，時尚攝影發生了翻天覆地的變化。後來他粗略計算了一下，他一共拍了200多本掛曆，上千本雜誌的封面。

真正的先鋒藝術家

那個時候說實話，在專業的攝影圈裏，其實不太看得上這些拍掛曆的攝影師。滿大街掛著三點式、內衣、泳裝的照片，顏色還特別艷麗，在文化人看來是一件特別俗的事。包括這些攝影師自己，雖然很多都是很資深、很專業的攝影師，但是大家就把拍掛曆當作掙錢手段，並不覺得這是一個多麼光彩，多麼引以自豪的事情，在心理上都有這麼一個負擔。所以當時賈育平在攝影圈裏，雖然也算是德高望重，但仍然有很多人嘲笑他，說這個老頭就喜歡拍美女，靠拍掛曆掙錢什麼的。

一直到了90年代末期的時候，中國逐漸開始形成了「時尚」的概念，出現了類似現在的時尚雜誌，也出現了很多新生代的時尚攝影師。當時我正好在《大眾攝影》做編輯，就想做一個「美女和攝影師」的專題。

前衛的美女掛曆照片（點圖放大瀏覽）：

他經常給我看他拍的那些風景照片，也很唯美，但是我並不感冒。我和他說，賈老師，您在中國的視覺文化市場，最大的貢獻就是這些美女掛曆的照片。在大家還沒有形成所謂「時尚」的觀念的時候，賈老師已經在做這樣的事情，和一批掛曆攝影師一起，引領了當時中國時尚的風潮。

也許有人說他的作品艷俗，還有點色情。但是在相對封閉、沒有網絡的時代裏，這些掛曆上的「美女」曾經影響了將近20年中國大眾的視覺審美與想像。如今，美女掛曆已成歷史，但是這些曾經被批判為低俗色情的照片卻更加好看和真實。

我曾經說過：「時間」是攝影最好的批評家。好的攝影一定要經過時間的檢驗。

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