台灣再向印度捐防疫物資　駐台代表：Taiwan can help不只是標語

撰文： 屈彥辰 葉琪 最後更新日期： 2021-05-05 17:24

近期印度疫情失控，接連創下單日確診以及病逝人數新高，台灣方面不久前已捐贈一批防疫物資到印度，並順利運抵。 一批台商在周三（5日）透過桃園市政府，再向印度捐贈15個超低溫移動式氧氣儲槽。為此，台灣外交部當天與印度台北協會和印度企業「阿達尼集團」，在台灣外交部場地共辦「台灣協助印度抗疫醫療物資捐贈儀式」。 儀式出席者有台灣外交部長吳釗燮、台灣外交部政務次長田中光、桃園市長鄭文燦、印度台北協會會長戴國瀾、阿達尼集團台灣合作業務負責人張健庭等。

台灣外交部長吳釗燮致辭時表示，非常高興見證台灣民間企業朋友的熱心，台灣將會持續提供更多救援物資，與印度朋友共同對抗疫情。吳釗燮強調，捐贈儀式除了顯示台灣和印度的友誼，也凸顯台灣民間和政府一起協助國際社會的誠意，未來台灣會持續貢獻一己之力，與各國一起​​打造堅實的全球抗疫防線。他表示，各界非常關心在印度染疫的台人，包括政府駐外的人員，正在盡最大努力，希望能夠協助他們，包括讓他們儘快返國接受治療，他也祝福印度早日度過疫情難關。

台灣外交部5月5日與印度台北協會和印度企業「阿達尼集團」，在台灣外交部場地共辦「台灣協助印度抗疫醫療物資捐贈儀式」。台灣外交部長吳釗燮（中）、桃園市長鄭文燦（左）、印度台北協會會長戴國瀾（右）進行象徵性的捐贈。 （屈彥辰／多維新聞）

鄭文燦則説，這幾年台商到印度投資增加很多，阿達尼集團是印度基礎建設營運非常重要的代表性企業，張健庭希望透過桃園市政府捐贈這批醫療物資，疫情結束後印度仍然是新南向政策最好朋友跟基地，盼未來促進台印關係。

戴國瀾則表示，感謝台灣政府跟人民在印度對抗疫情的重要時刻，提供即時協助，台灣的慷慨舉動大大促進印度抗疫士氣，自從疫情爆發後，台灣成功對抗疫情成為世界楷模，在全球對抗疫情時刻，台灣站在最前線，跟全球各地分享醫療物資跟防疫經驗。他説，過去一年來，「台灣確實可以幫忙」（Taiwan can help.），他再一次見證這句標語不只是標語，「還是真的、是行動」。

印度台北協會會長戴國瀾。（中央社）

戴國瀾強調，過去幾周以來，台灣社會各界對印度展現的温暖跟誠摯友誼將會長長久久受印度人民珍惜，印度台北協會非常感動，能夠收到台灣各界的幫助跟關懷，他利用這個機會感謝大家，這是來自他心裏最深切的感謝，印度對抗疫情不需要孤軍奮戰。

戴國瀾總結，最近疫情在印度還有世界各地再起，連台灣都出現幾起案例，疫情時刻除非人人都是安全的，否則沒有一個人是真正安全，一起同心協力對抗病毒侵擾，印度有決心一定要堅決抗疫，希望能夠控制各地疫情，希望台灣能夠持續維持亮眼的防疫成就。

（綜合報道）