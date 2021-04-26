民進黨官網、撐反修例台教會未能連線　IT專家：料因台方網絡政策

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-26 13:15

港區國安法下，警方可在保安局局長批准下要求互聯網服務供應商「封網」。昨日（25日）有報道發現，目前經香港伺服器未能連線進入台灣民進黨、「國軍人才招募中心」，以及「台灣基督長老教會」網站。據報道，「台灣基督長老教會」涉及與被警方國安處拘捕的網台主持「傑斯」尹耀昇一案。 《香港01》記者昨晚起嘗試連線至該三個網站，全部無法進入，但「國軍人才招募中心」與「台灣基督長老教會」網站，只要不是透過香港直接連線，均能經由VPN（虛擬私人網路）進入，惟民進黨只有通過VPN使用台灣伺服器時，才能成功登入。至今早（26日），民進黨官網一度回復正常，惟之後又無法連線。 有資深網絡保安專家經測試後指，相信今次事件或出自台灣方面的網絡政策。

記者透過手機使用VPN連接至台灣的IP位址才成功進入民進黨的官方網頁。（畫面截圖）

使用VPN可進入「基督長老教會」網站



《香港01》記者嘗試進入台灣民進黨官方網站時，在使用VPN情況下，不論使用日本、美國、印度等不同國家的伺服器，都無法連接，只有使用台灣的伺服器時，才成功連接至民進黨的官網。

至於「國軍人才招募中心」與「台灣基督長老教會」網站，則可經由VPN連接至不同海外伺服器，繼而使用海外的IP進入。



2019年反修例風波期間，「台灣基督長老教會」收集物資，包括面具和濾罐、生理鹽水和安全帽等，並運送至香港支援示威者。

IT專家：料封網源於台方網絡政策

有資深資訊科技界人士相信，今次事件或出自台灣方面的網絡政策，指3個未能從香港連上的網站，都由中華電訊提供網絡。他解釋，民進黨網站除了台灣伺服器外，任何地區網絡均不能登入；而「台灣國軍人才招募中心」網站，雖不能經香港伺服器登入，但仍能使用SMTP服務，預料登入限制有機會源於中華電訊提供的特別服務。至於「台灣基督長老教會」網站，則單純限制港方進入。



該人指，今次網站封鎖方式，與早前警方要求本地服務商封鎖「香港編年史」的ISP（網絡供應商）的方式不同。

國安法下警方可「封網」 侏安局稱不評論揣測

根據《香港國安法》第43條，如警務處處長有合理理由懷疑在電子平台上發布的電子信息相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能導致危害國家安全罪行的發生，可在保安局局長批准下，授權指定的警務處人員要求有關發布人士、平台服務商、主機服務商及／或網路服務商移除危害國家安全的信息；限制或停止任何人接達該信息；或限制或停止任何人接達該平台或相關部分。

換言之，在保安局局長授權下，警方可以以國家安全為由，要求網絡供應商阻止任何人連接至有關網站。保安局及警方對於有關「封網」傳聞，只表示不對揣測作任何評論。