國民黨主席選舉｜中常會決議7月下旬投票　參選人下月初領表登記

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-05 17:45

國民黨周三（5日）舉行中常會，會上通過多項規章草案，其中亦包括有黨主席選舉相關細則。 中常會已確認重要時程，黨主席選舉將於7月24日進行投票。

國民黨主席江啓臣（左）和國民黨副秘書長黃奎博（右）於5月5日國民黨中常會前交談。 （吳逸驊攝）

據國民黨文傳會介紹，國民黨中常會通過「2021年中國國民黨主席選舉作業細則」、「黨主席選舉海外地區黨員投票實施要點」、「第21屆全國代表大會代表選舉辦法」及「第21屆全國代表大會代表選舉作業細則」。國民黨文傳會並確認黨主席暨黨代表選舉重要時程，將於5月7日公告、6月3日至4日領表、6月7日至8日登記、7月24日投開票，最終在7月27日前公告當選名單。

另外，為落實執行「黨公職人員年度募款責任額實施辦法」，中常會決議主席暨代表選舉均規定登記時須繳交保證金，當選者保證金轉為繳交年度募款責任額，未當選或年度募款責任額已繳者，予以退還。黨主席選舉參選人需繳交領表登記費20萬元（新台幣．下同），登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1,000萬元。未繳交2020年度募款責任額之黨公職人員，不具備黨主席選舉候選人資格。

（綜合報道）