台學生「貼窗活春宮」影片惹議　校長籲師生勿傳播：我們一起下車

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-06 12:31

台灣中央大學近日傳出一對學生情侶在二樓女廁所上演「活春宮」，貼着窗邊性交的不雅畫面被路過同學拍下後，在網上瘋傳掀熱議。對此，該校校長周景揚周三（5日）發表公開信，呼籲師生對影片不分享、不點閱、不下載，「這次，我們一起下車！」。

周景揚在信中表示，自周一（3日）傍晚開始，短短一兩天內，他與師生們共同經歷了私密影像散佈、網路數位性別暴力的過程，大量貼文、照片截圖、影片的張貼與流出，讓他們感覺到中大志道樓事件所帶來的數位性別暴力，隨時就猝不及防地將人淹沒；事件的發生對當事人造成永遠無法抹滅的傷痛，一個輕巧的點擊、一次看似無害的觀看，均助長了這類事件的發生，希望眾人能更加了解當事者的心境，停止檢討他們。

他續指，年輕學子，正在青春闖蕩人生與社會，熱力無窮，但校方不希望發生如此事情，也不希望師生們在無心無意下成為數位暴力的加害者與共犯，而最好的方式就是「不分享、不點閱、不下載」、「這次，我們一起下車！」，一起離開充斥不恰當私密影像的網路世界。

周景揚的信經中央大學Facebook專頁發布後隨即引起網民熱議，雖然有評論認為校長的回應有高度有格局，是化危機為轉機，優秀的處理方式，但也有許多網民把注意力放在校長有關「一起下車」的這句話上，紛紛稱「校長在車上？」、「沒上車怎麼下車? 邏輯死去」、「校長，我還沒上車」、「這句話代表校長現在在車上」；也有人不認同網路數位性別暴力一說：「顛倒是非的學校，學生做錯事了，還在怪全世界沒有體諒你的學生？」

中央大學一對情侶日前在窗邊恩愛的畫面被放上Dcard，引起廣大關注。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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（綜合報道）