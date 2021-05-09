華府戰略清晰化可嚇阻大陸？　台學者：對美台均弊大於利

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-09 18:30

隨着台海局勢升温，美國對台政策要繼續維持「戰略模糊」，或是轉往「戰略清晰」，再次成為西方與台灣熱議焦點。即有學者認為，美國對台政策在戰略上必然維持模糊，但在戰術上將越來越清晰；此外，在如何理解美國是否轉向戰略清晰的面向，亦有論者主張，既然中國客觀實力的軍事力量提升，那美國則必要把動武的主觀意願往上拉，以維持嚇阻中國的力量，因此發展出戰略清晰。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛向多維新聞指出，目前看來，不論是價值、安全戰略或防疫等議題上，西方國家支持台灣「並沒有打算違背所謂的「一中政策」，對台灣的地位，並沒有很直接、明白的説，台灣是主權獨立國家，要跟台灣建交，本質上還是維持一個政治的模糊性。

美軍屢次派遣軍艦航經台灣海峽，宣示自由航行。圖為美國海軍阿利伯克級驅逐艦「柯蒂斯·威爾伯」號（DDG-54）。（美國海軍官網）

王智盛稱，以美國為首的西方國家，不會清楚的跟北京説，「今天你要動武，我就要馳援台灣」，即便澳洲近來對北京態度強硬，也只説「將支持美國及盟友」，沒有很直接的把動武紅線劃下去。這主要是因為，如果把紅線畫下去，等於是給北京更大的空間，「除了動武，其他東西都可以拿來騷擾台灣」。他補充，雖然戰略上維持模糊，但在戰術上，西方國家對台政策逐步清晰，透過政治、外交、軍事等行動，表達對中國的嚇阻及威懾，警告北京勿在南海及台海議題上輕舉妄動，「特別是在涉及西方國家的利益時，戰術上維持嚇阻，是越來越清晰的作法」。他認為，這種「戰略模糊、戰術清晰」的作法，對台灣來説最為有利。

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷表示，上述戰略模糊與清晰，並不會影響美國跟台灣，甚至是地區的利害相關者之間的互動，且目前的安全議題相當廣泛，比方説，網路攻擊重要基礎設施算不算宣戰？這個部分要怎麼區分？不論是戰略模糊或戰略清晰，都會有各自的優缺點。但若要確定轉向戰略清晰，「寧願大家準備好再做」，因為在沒有準備好之前轉向戰略清晰，甚至會影響一個國家的命運。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則向多維新聞分析，美國對台海是採雙層嚇阻，一方面避免台灣搞法理台獨，導致美國被拉進戰爭，二方面也不對北京言明是否出兵協防台灣，嚇阻中國。「雙重嚇阻」是對美國效益最高、成本最低，且依然把主動權握在手裏的方法。他認為，美國目前鼓吹戰略清晰的邏輯是，嚇阻由兩方面組成，一個是客觀的軍事實力，二是主觀意願，既然中國客觀實力的軍事力量提升了，那美國就把動武的主觀意願往上拉，維持嚇阻中國的力量，「所以才説要搞戰略清晰」。

解放軍東部戰區演習。（微博@東部戰區）

宋文笛進一步表示，戰略清晰能有效嚇阻北京武力犯台，對台灣來説是好事，但對美國來説就不一定是好事，除了會讓北京更不爽，在其他議題上跟美國更難合作，美國走向戰略清晰，也會讓一些西方國家中比較「軟腳」的盟友踩剎車，增加北京在這之間的分化空間，比較起來，戰略清晰的新成本多於新收益，因此他傾向美國會維持戰略模糊下去，擦邊球還是會打，但只會打擦邊球。

宋文笛認為，在表面戰略模糊的掩護下，跟西方國家很多的實質合作，才是現階段對台灣來説最有利的事情，很多事情要「多做少説」，一方面提高自己對中共的嚇阻力，另一方面長期深根，慢慢提高美國政治、社會對台灣的支持力度，這樣才能持久，畢竟「美國也不是沒人擔心台灣衝太快」。

宋文笛強調，台灣把表面的戰略模糊定性維持住，去推實質合作時，在美國的政治阻力也會比較低，且雙方技術性合作出現跨領域擴散時，很多事情就會慢慢協作上去。例如，沒人在乎的海事人道救援，可能從一開始的民用船隻，到海上執法船隻，再變成準軍事級船隻的合作；或者是防制網路洗錢，變成電子安全合作，對最後成為情報共享，「多做少説」，做了多了就會累積足夠的動能，到時候清晰與否，並不能明顯改變西方國家對台灣的安全承諾及援助力度，但可以減少很多外交、論述成本。