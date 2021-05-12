汶川地震13年｜周杰倫為災情創作《稻香》　港台捐款超200億人仔

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-12 21:30

今年是四川汶川地震13周年，中國大陸許多網友在微博緬懷逝者時，意外發現周杰倫曾在2013年接受《南方人物周刊》訪談時提到，自己創作《稻香》是因為地震有感而發，看到電視裏很多人在搶救生命，很多人也在堅強地活下去。他在訪談中也表示，「歌曲是萬能的，它可以療傷。」讓許多網友大呼感動。

周杰倫表示因汶川大地震而創作《稻香》。（稻香MV截圖）

《南方人物周刊》12日在微博重新發出2013年的訪談，其中針對《稻香》的創作，周杰倫提到自己是有感而發。他也表示，那時李連杰跟我説，應該給現在的年輕人一些教育，現在患上抑鬱症自殺的人非常多，應該寫一首正能量的歌曲。正好經濟也不景氣，上班族裁員一堆，我就想不要直接寫地震，寫一首有共鳴的歌曲。

因此，稻香後來MV的並沒有地震的畫面而是着重在裁員和回歸家庭，也是一般大眾對《稻香》的印象。周杰倫提到《稻香》的MV會在鄉野間拍攝，是因這個歌也是在講那些去城市打拼的孩子，他們覺得沒有衣錦所以不敢還鄉。他表示，我覺得那個歌其實蠻大愛，講的東西蠻多。

周杰倫在採訪也謙虛表示，其實這種事情也不是只有我在做，很多歌手都在做。我覺得歌曲是萬能的，它可以療傷。

汶川大地震發生後，在台灣也引發廣大關注，不只許多藝人幫助募款，台灣也有官方該不該捐款的討論，而後時任台灣總統陳水扁指示投入20億新台幣賑災，民間捐款超過50億新台幣，合計超過70億新台幣，直到當年8月民間捐款約為88億新台幣。而香港政府和民間則共捐款220億港幣，港台合計捐款保守估計折合超過200億人民幣。