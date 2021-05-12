汶川地震13年｜棄學生逃跑教師「范跑跑」登熱搜　多年後再掀爭議

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-12 18:04

13年前的今天，四川汶川發生八級大地震，教師范美忠拋下教室內的學生逃離，成為全校第一個到達安全區域的人，因此他被冠以頗具侮辱性的稱號「范跑跑」。事發後，范美忠認為，沒有規定指教師需在緊急情況下犧牲自己的生命去救學生，並稱「我更愛自己的生命」，從而走進大眾的視野。 今日（5月12日），「范跑跑」這一名字時隔多年再次成為人們熱議的焦點，有關話題在微博上已經有逾2.5億的閱讀量，「范跑跑」究竟是對還是錯網民意見各不相同。

2008年6月，范美忠上鳳凰衛視《一虎一席談》節目為自己辯護。（騰訊新聞）

在汶川大地震發生之後，無數個勵志、感人的故事被報道，而范美忠的故事似乎顯得「格格不入」，並被廣泛認定為是一個不正面的符號。據描述，地震發生時，范美忠正在四川都江堰光亞學校上語文課，因課桌發生晃動，范美忠判斷認為是輕微地震，隨著教學樓的猛烈搖動，范美忠拋下學生猛然衝出教室，成為了校內第一個到達足球場的人。

地震發生10日後，范美忠對自己當時的行為無任何悔過自責之心，並發表文章《那一刻地動山搖——「5·12」汶川地震親歷記》稱，「我是一個追求自由和公正的人，卻不是先人後己勇於犧牲自我的人！在這種生死抉擇的瞬間，只有為了我的女兒我才可能考慮犧牲自我，其他的人，哪怕是我的母親，在這種情況下我也不會管的。因為成年人我抱不動，間不容髮之際逃出一個是一個，如果過於危險，我跟你們一起死亡沒有意義；如果沒有危險，我不管你們你們也沒有危險，何況你們是十七八歲的人了！」

范美忠的這番言論掀起軒然大波，引來鋪天蓋地的批評與謾罵。自此之後，「范跑跑」一詞出現，並成為了人們對他的稱呼。2015年，范美忠辭去教師一職，回歸家庭，每天買菜做飯，教育自己的子女。多年後回憶起舊事的范美忠依然對媒體表示，「絕不後悔，如果事情重來一次，還會那樣做」，他還說，「我沒能力救全班學生，我欽佩英雄，但我做不到，我更愛我的生命。」

今日，「范跑跑」這一名字時隔多年再次成為人們熱議的焦點。（微博）

今日，「范跑跑」在汶川大地震13周年之際再次被推上了輿論的風口浪尖，有網民表示：

「我不敢站在道德制高點去批判他，因為畢竟我也沒有經歷過當時的境遇，但作為旁觀者來說，我不贊成他的觀點跟行為，即使當我面臨那種災難的時候可能也會本能反應的逃跑，但是我的餘生會為了我的逃跑而懺悔」。 「你可以這麼做，因為人的本能，在災難面前自保並不丟人。但是，你後來大張旗鼓的宣傳是個什麼鬼」。 「對這種事情我不敢發表看法 因為我不知道那種情況下我的選擇是什麼樣的」。 「怕死沒有錯，但是把怕死吹到『中國最真實，最堅持自我的人』這種高度，美化成正面的個性標籤，真是猥瑣噁心又極度懦弱的表現」。 「趨利避害是人性，趨害避利是聖人，每個人必須為自己的選擇付出相應的代價而已」。

2015年，范美忠辭去教師一職，回歸家庭。（騰訊新聞）

（綜合報道）