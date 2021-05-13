台灣疫情｜新北市「該封城就封城」　康文設施、娛樂場所率先停業

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-13 11:56

北台灣疫情發燒，指揮中心雖未將警戒升到第三級，但雙北市長不敢輕忽。新北市長侯友宜宣布八大行業停止營業，做好升三級準備，無法控制時「該封城就封城」；台北市長柯文哲也宣布「準第三階段」防疫措施，整備醫療資源並預留床位。

新北全市校園不開放

新北市即日起營業場所啟動人流管制，國民運動中心、活動中心、文化場館及圖書館關閉，舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、理容及三溫暖業及民眾常去的網咖、ＫＴＶ等八大特殊娛樂業今天起全面停止營業，業者沒遵守即依傳染病防治法處新台幣三千到一萬五千元罰鍰。

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另外，新北全區消毒，範圍從蘆洲、新莊擴大到五股、三重、中和、永和，全市校園六月八日前一律不對外開放，教學點在學校的社區大學也停課，各級學校畢業典禮全數採線上舉辦，全市親子館、銀髮俱樂部、社區關懷據點皆暫停開放。

侯友宜表示，現在是社群感染爆發時刻，當社區感染再擴大，社區該封就封，呼籲中央要有所應變，新北已做好升三級警戒準備，有狀況就能提升。侯友宜認為，是否封城涉及跨縣市問題，地方無權決定，但可給中央建議。

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台北市主辦活動全取消

台北市昨也啟動「準第三階段」防疫，北市府主辦活動全部取消；衛生局也整備醫療資源、並預留床位、專責醫院分艙分流，防疫旅館也會增加兩百床做為準備為隔離處所使用。

柯文哲說，疫情短短廿四小時變化快速，北市府都有準備，因進入第三階段影響太大，所以逐步往上移。除了六月八日前市府舉辦的活動全部取消，市府大樓也會嚴格實施實名制。

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