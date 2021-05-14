台灣疫情｜萬華茶室成爆發點　揭秘「老人迪士尼」買春消費有3種

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-14 19:17

台灣中央流行疫情指揮中心13日公布新增25例COVID-19確定病例，其中13例為本土個案，有4例與萬華阿公店有關，12日公布的案1220於萬華「鴻達茶藝館」工作，究竟什麼是茶藝館也引起鄉民討論，前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥拍片解釋，這種俗稱阿公店的茶館共有三種消費方式，並感嘆，他很早就呼籲成立合法性專區對防疫的重要性。

茶藝館登Google熱搜！網路聲量2天破2萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》來看近一個月的茶藝館的討論聲量達22,921筆，第一高峰落在13日指揮中心公布有4例個案跟萬華阿公店有關，指揮官陳時中稱獅子會確診者與萬華女確診者有「人與人的連結」，引起15,976筆討論，第二高峰則是12日有2名女患者在萬華「鴻達茶藝館」、「楓香清茶館」工作，引起4990筆討論。

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茶藝館到底是啥？內行老司機童仲彥告訴你▼▼▼

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分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月14日至2021年05月13日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『茶藝館』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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