台灣防疫實名制　店員齊爆野蠻客人拒填個人資料　還慘遭口罩擲臉

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-16 13:12

台灣疫情爆發，政府實施實名制希望可以藉此控制病毒擴散動向，在公共場所出入民眾都必須留下名字與電話登記，但仍然有許多民眾不配合覺得麻煩，甚至認為可能有個資外洩的問題，多名店員紛紛上網發文抱怨自己遇到不願配合實名制的案例。

客人諸多留難 口罩擲女店員臉 點圖看看爆料原文▼▼▼

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網民看了後紛紛留言狠批。「再吵只能聞香煙了」、「阿伯可能覺得印度這種停車場變火葬場的，抽起來比較過癮」、「結果他就會發現他沒地方買了，通通都要」、「沒帶手機就要寫，一堆老人覺得無所謂」、「一個實名制，讓很多需要看身心科的都現形了」。

也有人表示「我有配合，但是對店家如何保護客人留下的個資充滿疑慮。政府永遠只做半套，要求實名制，那後續個資管理總要做吧」、「手填實名制的，如果遇到亂留的也沒輒呀！」、「真的非常時期大家配合一下，可以的話記得隨身自己帶一隻筆，用自己的筆比較安全」。

而對於用口罩擲店員臉的野蠻女客人，網民有以下反應。「配合就對了哪來那麽多意見？你家有錢病毒就不會靠進你嗎？沒錢長腦子是嗎？」、「她爸媽知道他們富養的牲口在外面撒潑嗎？版主人太好，直接報警處理最快」、「支持你脫下口罩，這樣就能看到真面目！開玩笑，口罩還是帶著好，先把口罩收下吧！」、「有錢沒教養也是了然」、「你該回她 ，有本事丟整疊的千元大鈔啊 ，口罩多了不起喔」、「有錢又如何，病毒不挑人的好嗎，有錢然後腦袋空空 」。

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