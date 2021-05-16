台灣醫護怒揭遭歧視慘況　因實名制曝露身份　去SOGO買東西也被罵

台灣新聞
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台灣疫情反彈，行政院宣布台北及新北市即日升為三級防疫警戒，不同場所亦須實名登記。有醫護便於網上討論區透露因實名制曝露身分而遭歧視慘況，明明已為救助病人疲於奔命，民眾卻不但不領情，還不滿他們下班後外出購物，傳播病毒：「現在只要告訴人你是醫療業，人就避你如蛇蠍！」

被禁出國、無法租屋　台灣醫護揭疫情爆發後慘況（點圖放大看原文）▼▼▼

貼文刊登後，也有不少網民為醫護打氣。「只能說委屈醫療人員了！真的很必須感謝醫療人員為我們守護住所有人的健康，也請大家注重防疫不要讓疫情再擴大」、「我媽也一直唸說鄰居說很怕我們家是防疫破口，希望我能避開大家回家的時間，只因為我在胸腔科上班。這些不戴口罩不洗手只會碎嘴的老人才是破口好嗎！」、「辛苦了，加油，謝謝醫護人員的付出」。

也有於外國工作的醫護分享：「台灣的醫護人員一直沒有獲得足夠的尊重，工作時間又很長。在我工作的國家，我憑護理工作證到賣場或商店甚至不用排隊 。」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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