台灣疫情．觀察︱大陸「方艙經驗」值得借鑑　武漢非「負面教材」

撰文： 伍逸豪 最後更新日期： 2021-05-19 15:03

台灣的新冠肺炎疫情肆虐，5月18日公布的本土確診案例為240例，相較於前日的333例，數字有所下降，讓許多民眾「鬆一口氣」。但「魔鬼藏在細節裏」，台灣衞福部疾病管制署（CDC）網站公布5月17日新增通報數為15,603，其中有8,306例已被排除，而確診數為333例本土加上2例境外，中間還有將近7,000的差額官方並未做出説明，從而引起台灣網絡輿論討論：台灣的檢測能力以及相關的醫療資源，是否已經快要達到臨界點？

事實上，類似的擔憂正在台北地區上演。由於此波疫情「逆襲」台灣，台北市與新北市地區屬於重災區，例如萬華當地的快篩站人滿為患，醫療院所前面也是大排長龍。據台灣衞福部官員公布的資料，台北負壓隔離病房在5月17日只剩下51個空床；而雙北地區的專責病房空床數也相當吃緊，約剩209床左右。

2021年5月19日，台北萬華區居民排隊等待新冠肺炎病毒檢測。（Getty）

在此情況下，出現了台北市議員游淑慧所揭露的「收治醫療能量緊繃」。據其説法，她近日收到民眾來函，家屬被通知確診，但仍在等待救護車送醫收治。她痛批，「現在疫情爆發才幾天，病房量能就嚴重不足」，「現在就是慢慢把底牌掀開來的時候，之前説的超前部署就已經面臨考驗」。

除了議員的「爆料」之外，記者也掌握到萬華地區的類似情況。一位母親居住在台北萬華的民眾向多維新聞表示，其母親出現反覆發燒、伴有咳嗽的情況，三天前到醫院進行檢測，至今都未收到結果通知，「這種等待實在太煎熬」。由於醫院後來表示查不到上次檢驗的報告，她只能在第四天重新再排隊篩檢，當天早上5點排隊、8點拿到號碼；但要等隔天才能篩檢，因為一天只能篩查100人。而其母親的友人，已發燒到39.5度，目前在醫院也排不到病房。

由於疫情擴散速度快、範圍廣，台灣的篩檢與醫療收治能力正面臨極大的考驗，而確診與有確診風險的民眾，只能在高度不安的狀態下繼續等待。台灣CDC給出的官方指南，便是要求輕症感染者「留在家中不要離開，等候公衞人員通知」；而台灣行政院長蘇貞昌也在Facebook上重申，請輕症者將醫療資源留給重症患者。

台灣行政院長蘇貞昌呼籲，輕症者「請先留在家中等候公衞人員通知」。（Facebook@蘇貞昌）

要求輕症者待在家中的處置方式，台灣並非首例。2020年3月英國進入防疫第二階段時，正是告知民眾若出現輕微症狀，不需要進醫院看病，只要在家中隔離七天，被外界批評為「佛系防疫」。然而對於英國的做法，當時台灣中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，台灣醫療能量尚能完整承擔，不會執行類似模式。一年多過後，疫情在台灣爆發，如今卻仍然看到了「英國模式」的影子。

台灣中央流行疫情指揮中心召集人張上淳在2020年認為，英國之所以讓輕症者在家隔離，恐怕與醫療量能無法承擔有關。圖為英國首相強森透過電視轉播説明疫情。（AP）

也因為如此，究竟要不要比照中國大陸收治輕症患者的「方艙經驗」，便在台灣成為政治人物攻防的問題。新北市長侯友宜在5月17日提出了希望朝蓋方艙的方向進行，並希望與台灣中央合作，卻遭到指揮官陳時中回應「目前沒有這樣的考慮」。台北市長柯文哲則提出，建方艙醫院時間來不及，他認為可先徵用大型防疫旅館，對輕症者收容觀察，有問題再送到醫院。柯文哲的這套方案，其實在思路上也是一種「類方艙」，將輕症與重症分流，也避免輕症者在家裏出現無人照料的情況。

如果將時間拉回到2020年2月，當時武漢之所以徵用現有大型場所構建「方艙醫院」，就是為了緩解原有醫療機構的壓力，並且避免輕症患者感染家人或鄰近社區成員，反而使得疫情風險增大。儘管當時台灣和西方許多看法認為，這樣的做法會造成交叉感染，但後來疫情擴展至全球后，許多國家也效法中國大陸建起方艙醫院，其成效已不證自明。如同柯文哲所言，最有效的防疫方法就是「不要動」，因此當時武漢無論是方艙醫院抑或是封城，這些做法就是在避免疫情因為缺乏控管而擴散。

針對新北市長侯友宜考慮設方艙醫院，台北市長柯文哲（圖）認為，現在蓋已來不及，將會徵用大型旅館。（台北市政府供圖）

平心而論，不管蓋不蓋方艙，也不論要不要封城，台灣的當務之急就是要有效降低人群的移動與接觸，這已是台灣內部的高度共識。但目前仍有許多確診者或出現症狀者未得到收治，甚至穿梭在家中與醫療院所之間；也有許多台北地區的民眾，因為學校改採遠距教學，或者公司採行異地辦公，而離開台北到中南部或東部「避難」。這些情況都存在着擴散疫情的風險，柯文哲也坦言，疫情可能向其他縣市散播。

武漢的防疫模式在台灣的政治語境與視角之中，被視為是失敗的「負面教材」，卻也因此忽略了武漢從疫情泥淖中成功站起來的經驗。對抗病毒的擴散，並且讓確診者和有確診疑慮的民眾安心、得到應有的安置處理，應該是當下台灣官方從中央到地方都該戮力以赴的。那麼，武漢或許不該完全是台灣的「負面教材」，它從倒下去到站起來的過程，還是可以汲取出許多借鑑之處。