台灣疫情｜DJ羅百吉：萬華茶室到底有多好玩？內行人揭特色玩法

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣疫情升溫台北市萬華區的茶藝館成為群聚感染的破口，看到這樣的情況，台灣DJ羅百吉忍不住想問「萬華到底有多好玩？」，結果釣出不少老司機網友來解答。

相關圖輯：台灣疫情｜萬華茶室兩人確診　被揭內裏酒池肉林　女子脫衣任客摸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+14
+14
+14

羅百吉18日晚上在社交平台發文提問「萬華到底是多好玩？為什麼那麼多人要去萬華？那是玩什麼？」，吸引了不少內行的老司機來回答「酒店的小姐很假裝，阿公店的媽媽們很直接！年紀大的阿伯的娛樂場所⋯⋯」，還有網友大致介紹一下當地的特色與玩法…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+2
+2
+2

網民：「萬華俗稱茶藝館阿公店基本兩百（台幣）間起跳，其中包含清茶館，卡拉OK，越南店，KTV，小姐年輕到老都有，還有俄羅斯的小姐，客層也是年輕到老，絕非大多人說的都是老人」、「一般玩法為梧州街先吃個大排檔，馬尿兩杯下去就續攤唱歌，唱完歌就去鑽石大樓好舒服，然後搭小黃回家，大致上是這樣」，更有網友提到「去那邊不一定只做人與人的連結，也有單純去聊天喝酒唱歌的」、「萬華就是老人年輕的林森北路」。

台灣疫情再爆發　點擊瀏覽台北最新照片👇👇👇

+8
+8
+8
台灣疫情｜台北萬華婦人確診後昨突失聯　家屬報警破門送醫仍不治
台灣疫情｜萬華爆疫後仍不怕？台北色情業被揭轉戰台中「做私的」
台灣疫情︱專訪台北萬華區陸生：輕忽防疫致社區爆發後迅速擴散
台灣疫情｜新北醫院爆院內感染7人確診　病人訪萬華茶室後中招
台灣疫情｜清潔工受訪遭揭常到萬華茶室尋歡　網民：阿姨公開處刑
台灣疫情｜萬華茶室群聚涉英國變異毒株　研判與華航諾富特案有關

延伸閱讀：

茵聲爆情斷劉書宏 經紀人證實：兩人已和平分手

關之琳開社交帳號吸百萬 劉德華突現身洩情：終於來了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。