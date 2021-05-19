台灣疫情｜博物館日撞上疫情　比較兩岸官方「雲遊展覽」

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-19 09:52

自國際博物館協會（International Council of Museums，ICOM）於1977年推出將每年的5月18日定為「國際博物館日」後，全球各大博物館便會於當天推出相關活動。 不過由於台灣疫情升温，今年文化部協同教育部、台「國立故宮博物院」、「中華民國」博物館學會（簡稱博物館學會）與台灣博物館文教基金會（簡稱台博基金會）合作，串連全台40多所博物館及地方文化館共同響應「國際博物館日」活動。

台灣疫情升温，藝文展覽活動大受影響，台文化部適時推出線上展覽。（台文化部供圖）

文化部表示，因應防疫措施提升，全台各博物館原所規劃的活動大多取消，或改變舉辦方式。由於今年「博物館日」主題為「博物館的未來：復甦與新象」，因此特別推出「博物館在線展覽」專頁，彙集全台各地館所的在線展覽，讓民眾防疫在家，不出門也能「逛」博物館。

「博物館在線展覽」蒐羅超過70檔涵蓋人文、藝術、自然三大類別的在線展，包括台「國立歷史博物館」與新北市坪林茶業博物館攜手策劃「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」，以及與新北市十三行博物館攜手推出的「飲酒Bar－亞洲酒文化特展」；另外還有台灣文學館推出的「飽讀食書—台灣珍味文學展」等。

此外，博物館學會、台博基金會也與台「中央研究院」的「開放博物館」平台合作，打造數字博物館，像是台灣博物館舉辦「微美幻境：海洋微體化石特展」、「繪自然－博物館畫裏的台灣」及「種子美術館」，網羅館內眾多藏品，兼具知性與美感，更提供民眾運用精彩展品，策劃屬於自己的數位博物館。

細看台文化部所策劃一系列的在線展覽之方式，與中國大陸於去2020年開始推行的「在家雲遊博物館」非常相似，參與在線展覽的博物館皆推出往年曾展出的特展。不過兩者仍有許多區別，像是中國大陸各地的博物館除了推出過去曾辦過的特展外，還有館員開直播、拍攝影片，或是結合近年特別流行的短視頻，用生動活潑地方式來介紹館藏、接露館員日常生活等，使博物館裏與大眾距離遙遠的文物，不再讓人感到冷冰冰。

反觀台灣目前的線上展覽，相較來說就比較靜態，設計上仍未跳出傳統觀展習慣，也少有結合直播、短視頻，讓其文物拉近與年輕大眾之間的距離。不過能整合全台各地博物館、文化館的館藏，推出線上展覽，也是在疫情中努力回應博物館日的新嘗試。