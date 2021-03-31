飲食熱話｜韓國炸雞口味創意十足　最新Latte味引起網友獵奇風潮

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-03-31 15:02

韓國炸雞口味一直是大家焦點目光，之前在韓國嘗過的蜜汁口味、辣醬口味都讓小編念念不忘，不但好吃、口味選擇又多！每次小編都很期待到底又會有什麼新口味推出來呢！這次也沒讓人失望，竟推出「拿鐵炸雞 」！到底是什麼味道呢？

朱古力口味劉在錫也愛

之前朱古力口味炸雞一推出爆紅，更登上韓國綜藝節目，獵奇口味讓大神劉在錫讚不絕口，驚呼好奇怪愈吃愈順口！

▼「拿鐵炸雞 」獵奇口味引起風潮，到底是什麼味道呢？（按圖看清👇👇👇）

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拿鐵口味還不夠？水果口味系列震驚到下巴都掉下來了

其實Mexicana歷年來推出的特殊口味炸雞都讓人歎為觀止！曾經推出一系列的水果口味炸雞，「士多啤梨炸雞」、「哈密瓜炸雞」、「香蕉炸雞」還找了國民妹妹IU代言，不過這些口味，小編真的退避三舍，連嚐鮮的勇氣都沒有呢！

不知道大家對這款「拿鐵口味炸雞」有什麼想法呢？小編在看完介紹後真的好想飛去韓國吃吃看！

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