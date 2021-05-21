台灣疫情｜前國民黨主席洪秀柱稱願擔任橋樑協商　向大陸爭取疫苗

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-21 21:40

前國民黨主席洪秀柱辦公室周五（21日）晚間發出新聞稿，表示鑑於台灣疫情嚴峻，洪秀柱願出面爭取大陸疫苗來台。

洪秀柱指台灣疫情嚴峻，她願擔起責任，向大陸爭取新冠疫苗。（吳逸驊攝）

洪秀柱表示，隨着疫情失控，各界希望政府積極採購疫苗的聲音不曾中斷，金門縣長楊鎮浯也公開呼籲應該開放採購大陸疫苗解燃眉之急。疫苗是解決新冠肺炎的最終手段，人民生命受急難危害之時，疫苗採購乃是重中之重，任何能解除人民生命安全威脅的作法，都應該以專案特案的方式來進行，自己身為台灣的一份子，能做的事，能盡的力，當仁不讓，因此，有關爭取大陸疫苗一事，願出一己之力，與對岸進行溝通。

洪秀柱又稱，大陸疫苗既已獲得世界衞生組織（WHO）的肯定，大陸國台辦發言人也表達願意協助提供台灣相關防疫援助。疫苗施打是全體台灣人民的事，地方政府為人民請命發聲，理所當然，在促成大陸疫苗來台這件事上​​，沒有藍綠地方政府之別，也沒有藍綠選民之別，願盡最大的努力爭取足夠的劑量，也樂見地方政府一起來合作推動。

洪秀柱也對蔡英文政府喊話，疫情緊急，人命優先，政府有權利以專案特案處理疫苗事宜，不要假法律之名橫亙阻撓行無道之事。大陸疫苗已獲 WHO 認證，不​​要再以偏概全，只有政治沒有專業，「洪秀柱願意擔任橋樑的角色，居中協商力促此事，以解疫苗之急」。

（綜合報道）