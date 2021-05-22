台灣疫情｜直擊台北市周末景象　信義區繁華鬧市破天荒變冷清空城

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-22 18:56

全台三級警戒實施至28日，指揮官陳時中殷切喊話，「周六日請大家收收心！」台北市一名網友也分享一張信義區空景照片，也是破天荒出現冷清景況，讓原PO自信喊話「成功的向地球人示範一遍什麼叫做徹底防疫，最短時間內解除三級警戒，驚呆全世界！」

陳時中昨日在記者會上表示，能理解大家工作一週後，假日想找朋友聚會或出門走一走，但為了控制這場病毒戰役，向全台民眾呼籲，「我們還是要拜託大家減少外出、避免聚會」、「週六日請大家收收心」。

▼▼▼直擊台北市變空城！▼▼▼

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果真台灣人團結一致，《ETtoday新聞雲》記者實際到北市鬧區踩點，眼前的空城景象與以往繁華的狀況，簡直是兩個世界，像是台北車站周圍，毫無人潮可言，忠孝西路一段剩下小黃與公車在馬路上穿梭；接著畫面轉到新北市，可見建國市場、仁愛市場與七張捷運站也呈現空蕩蕩。

一名男網友也在臉書《信義區三兩事》上傳信義區新光三越的街景照，確實也空無一人，讓他許下願望，「上次許的願成真了，我想再許一個，可以嗎? 如果台灣這次能擋下這一波，成功的向地球人示範一遍什麼叫做徹底防疫， 最短時間內解除三級警戒，驚呆全世界，我真的會笑到哭，然後訂100份永吉路的派克雞排送給鄉親！」

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