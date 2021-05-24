復必泰｜民進黨立委稱「品質不佳港人都不打」　國民黨批癡人說夢

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-24 14:52

台灣的新冠肺炎疫情延燒，但疫苗數量嚴重不足。坊間一些聲音尋求，透過與代理商上海復星醫藥洽談，購買由德國BioNTech和美國輝瑞合作研發的「復必泰」疫苗。 民進黨立委王定宇日前發文稱，他「夢見」復必泰疫苗其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣如果買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」，批評購買復必泰疫苗的聲音是「國台辦、藍紅政客」等作祟。 王定宇上述言論隨即遭國民黨反駁，批評其「鬼扯瞎說」、「癡人說夢」。《香港01》記者對比王定宇上述言論與現有的公開資訊，發現兩者的確有大量出入。

王定宇稱復必泰疫苗「品質不佳港人都不打」。（吳逸驊攝）

上海復星醫藥集團董事長吳以芳日前稱，願向台灣提供復必泰疫苗。王定宇22日在Facebook發文寫道，「夢到香港特區有一批750萬劑的疫苗，品質不佳，港人都不要施打，只打了110萬劑，還有640萬劑」。他指疫苗「真實有效期只到2021年6月，640萬劑即將報廢」，並表示復必泰是「中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產」。

王定宇說，夢到藍營重量級人士要求政府跟上海復星購買疫苗，「統促黨也出來尬一角；國台辦也出來說疫苗賣台灣準備好了」……突然間，「連港人都不願意施打的品質不佳疫苗、包裝瑕疵且效期將屆的『復必泰』」，成了特別慈悲給台灣購買的疫苗。

說法與公開資訊有大量出入

《香港01》記者對比王定宇上述言論與現有的公開資訊，發現兩者有大量出入。

首先，香港訂購的750萬劑復必泰疫苗是分批運送抵港。根據政府新聞處資料，今年2至5月共有326.3萬劑復必泰疫苗到港。當局指復必泰的有效期為抵港後三至四個月，因此最新一批抵港疫苗的效期應為今年9月，「真實有效期只到2021年6月，640萬即將報廢」的說法缺乏根據。

復星醫藥5月4日將BioNTech製造、Baxter廠房封裝的新一批約74萬劑復必泰疫苗付運抵港。（資料圖片／政府新聞處）

第二，根據港府5月22日的統計，香港已施打約119萬2500劑復必泰疫苗，達存貨的36.5%；本港供應的另一隻疫苗，即由中國藥廠科興生產的「克爾來福」，施打數量則為約92萬5200劑。復必泰疫苗在接種數量上取勝，較科興多約29%，「港人都不打」的說法難有數據支撐。

第三，王定宇提及的早前一批疫苗包裝瑕疵問題，在退回德國原廠檢驗後，廠方指封裝問題並不影響疫苗的安全和效能。

第四，按照香港衞生署說法，截至目前抵港的所有疫苗，均是在德國製造及完成封裝，而非王定宇所說「中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產」。此外，王提及的「統促黨也出來尬一角」，但翻閱公開資料，統促黨只呼籲政府購買「大陸疫苗」，而沒有提及購買「復必泰」。

據聯合報報道，對於王定宇的帖文，國民黨文傳會副主委黃子哲批評「鬼扯瞎說」，又指台灣迄今到貨的3批共計約71萬劑的AZ疫苗，也「全都是即期品，效期長不過3個月，短則只剩2個月不到」，王定宇批評香港的復必泰疫苗，根本是龜笑鱉無尾，丟臉丟到家。

黃子哲強調，台灣未必需要使用大陸疫苗，但台灣疫苗施打率幾乎是全世界墊底，民進黨政府拿不出辦法，卻放任王定宇及一票綠營人士不斷鼓吹疫苗無用論、疫苗不急論、疫苗陰謀論等。「王定宇想重溫舊夢請自便，但癡人說夢來破壞防疫，就非常可惡了。」

公開資料顯示，台灣目前僅從新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）取得71萬劑阿斯利康（AstraZeneca, AZ）疫苗；雖然今年2月曾預訂由美國藥廠莫德納（Moderna）研發的疫苗，但至今仍未到貨，也暫未披露到貨量資訊。