台灣疫情｜高雄女子不肯戴口罩遭移送　街頭控訴「警察要強姦我」

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣高雄余姓女子出門未戴口罩，被警方攔下勸導，就算警員好意遞上口罩，余女也不領情，她不僅轉身就走，還情緒失控大喊「警察要強暴我」，最後在警方耐心勸導下，她雖乖乖戴上口罩，仍難逃被警方依傳染病防治法開罰。

警方表示，新興警分局警員22日下午1點多時，在新興區自立一路、八德二路上執行稽查勤務，發現余女（55歲）出門未戴口罩，警方上前不斷勸導「小姐，你有口罩嗎」、「不要這樣子」，甚至還說出「拿一個口罩給你」。

獲送口罩也不肯戴　指控警察要強姦她　點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼

+19
+19
+19

但余女在過程中，不斷快步閃離警方，更情緒激動揮舞著手反駁說「警察要強暴我」、「起肖阿，你看」、「我如果有早就拿出來了」；隨後余女因與警方拉扯坐在地上，直到警方遞上新口罩，她才戴上。

事後警方依傳染病防治法開出舉發通知單給余女，相關資料將移送衛生局裁罰。新興警分局也說，昨天稽查過程中，民眾均已有防疫觀念，多數都能配戴口罩，警方也稽查113家餐飲業，店家都能樂意配合政府防疫政策。

【相關文章】台灣疫情｜野蠻大媽入舖頭死都唔肯戴口罩　女子仗義出聲竟被胸襲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+15
+15
+15

【延伸閱讀】我們受夠了！台大媽「戴半罩」硬闖FamilyMart　遭勇武店員聯手KO（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+16
+16
+16

【相關圖輯】台灣無罩大叔不滿被勸喻　竟拿頭盔狂毆便利店員致爆頭重傷要聯針（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+21
+21
+21

【相關圖輯】唐綺陽最新疫情預言：將有更壞消息　一個月內不這麼做台灣有危險（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+10
+10
+10
台灣疫情｜陳時中一夜白頭對比照曝光　曾在梳化休息睡出頭型
台灣疫情｜單日激增180本土個案防疫升級　大賣場擠滿民眾搶物資
台灣疫情｜萬華茶室老闆娘因泌尿道問題求醫　確診後才吐實情
台灣疫情升溫　婦人搭車拒戴好口罩　屢勸無效司機直駛派出所報案
台灣疫情｜萬華茶室成爆發點　揭秘「老人迪士尼」買春消費有3種
台灣停電太熱了！女星超低胸露背散熱　IG曬3張清涼照吸3.5萬心心
台灣疫情｜萬華茶室「人與人連結」群聚感染　日韓風俗店早有前科
台灣疫情︱83港元就能找小姐坐檯　社工：萬華茶室低價「吸客」

延伸閱讀：

更生女台中女監縱火 又到區公所開瓦斯公共危險起訴

海洋大學冷氣機起火 飲水機管線燒融剛好把火滅掉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。