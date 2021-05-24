台灣疫情｜高雄女子不肯戴口罩遭移送　街頭控訴「警察要強姦我」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-24 19:00

台灣高雄余姓女子出門未戴口罩，被警方攔下勸導，就算警員好意遞上口罩，余女也不領情，她不僅轉身就走，還情緒失控大喊「警察要強暴我」，最後在警方耐心勸導下，她雖乖乖戴上口罩，仍難逃被警方依傳染病防治法開罰。

警方表示，新興警分局警員22日下午1點多時，在新興區自立一路、八德二路上執行稽查勤務，發現余女（55歲）出門未戴口罩，警方上前不斷勸導「小姐，你有口罩嗎」、「不要這樣子」，甚至還說出「拿一個口罩給你」。

獲送口罩也不肯戴 指控警察要強姦她 點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼

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但余女在過程中，不斷快步閃離警方，更情緒激動揮舞著手反駁說「警察要強暴我」、「起肖阿，你看」、「我如果有早就拿出來了」；隨後余女因與警方拉扯坐在地上，直到警方遞上新口罩，她才戴上。

事後警方依傳染病防治法開出舉發通知單給余女，相關資料將移送衛生局裁罰。新興警分局也說，昨天稽查過程中，民眾均已有防疫觀念，多數都能配戴口罩，警方也稽查113家餐飲業，店家都能樂意配合政府防疫政策。

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