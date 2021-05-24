撰文： 伍逸豪 林仕祥 黃雅慧 最後更新日期： 2021-05-24 16:22

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，已經連續多日新增確診個案破百宗，儘管重災區台北市的快速篩檢陽性率已從5月14日最高峰的11%降至上周四（5月20日）的5.5%，但由於陸續出現醫護人員感染，以及輕症者在家中死亡，加上疫情已逐漸擴散至外縣市，全台防疫警戒正式提升至三級，台灣社會仍處於高度恐慌與不安。

簡訊實聯制：台版健康碼上線

無論如何，在疫情的衝擊下，不光是台北市與新北市，可以說，現在整個台灣都在重新學習如何「防疫」。一個值得觀察的進展，即上周三（5月19日）上午台灣行政院特地召開了一場記者會，宣布由被稱為「天才IT大臣」、數位政委唐鳳開發的「簡訊實聯制」正式上路，台灣民眾只要掃描店家張貼的二維碼（QR Code），按下簡訊發送鍵，系統便會記錄到各家電訊業者的資料庫，既簡化民眾填寫個人資料的不便，宣稱沒有外洩的風險，也方便政府快速進行疫情調控工作。

台灣疫情再爆發，圖為5月12日的台北市。（路透社）

台灣官員在記者會上強調，雖然目前並非強制，但仍鼓勵台灣民眾踴躍使用，「保護自己，也保護別人」；為了降低民眾的疑慮，官方宣稱這個機制並非手機應用程式（App），只是與電訊業者合作的簡訊系統，不會留下個人資料，但會生成統計數字。

據本報記者觀察，在台灣行政院宣布消息之後，當天下午，台灣的連鎖便利店已在門口張貼了「簡訊實聯制」的二維碼。台灣交通部也表示，包括高鐵、台鐵、國道客運等大眾運輸系統均會建制「簡訊實聯制」的二維碼；另鼓勵民眾搭乘捷運、市區公車與計程車時多使用記名電子票證。

事實上，當台灣官方有意推出「簡訊實聯制」的消息傳出後，不少熟悉兩岸消息的台灣民眾便表示：「這不就是大陸的健康碼？」但從台灣官方在記者會上的說明及記者會直播下方的留言風向來看，台灣從上到下都不希望自己的防疫行動被認為與大陸有任何「瓜葛」。

企業與學校分流應變

雖然台灣科技業者同時面對台灣缺水缺電的困境，但部份業者認為疫情仍讓他們充滿擔憂。有新竹科學園區業者向媒體表示，「疫情比水情還緊張」，缺水問題能提早因應，可以做好水車載水等備援措施，但若防疫失守，就得全廠大清洗和消毒，無形的疫情難以預防。

相關圖輯：台灣疫情｜直擊台北市周末景象 信義區繁華鬧市破天荒變冷清空城（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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除科技業之外，台灣教育部也在上周三宣布各級學校及公私立幼稚園即日起至5月28日停止到校上課，但大專和高中以下學校「停課不停學」，改為採用網上教學。這也讓許多教師正步入適應期。

本報記者就此採訪了台灣新北地區高中任教的珍妮（化名），她提到教育部在疫下實施「停課不停學」，但每個地區與學校對此的因應做法不同，她自己仍得通過網上平台Google Meet，並按照在校課表來為學生視像上課，同時得更多地利用多媒體軟件來輔助教學。

珍妮表示，這其實考驗每間學校及老師個人的資源和能力，有的老師科技能力較弱，便只能用手寫字卡，甚至放放教學影帶了事；她提到疫下在家視像上課最大的挑戰便是「公領域與私領域正連接在一起」，比如她視像上課時，小孩會干擾上課，這是較為困擾的。

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《台灣疫情「新常態」： 重新學習如何防疫》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

266期《香港01》周報精選內容：

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