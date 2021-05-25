台灣疫情｜三度與「復必泰」失之交臂　民進黨政府哪裡出了錯？

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-05-25 19:30

台灣疫情延燒迄今，失控的疫情，促使民眾日益關注為何疫苗取得會如此緩慢，若是回顧2020年以來的疫苗採購政策，則在眾多歐美疫苗當中，德國BioNTech生產的疫苗（中文商品名「復必泰」，台灣稱「BNT疫苗」）與台灣的愛恨糾葛，相當具代表性地勾勒出台灣疫苗採購的問題。

事實上，一開始台灣的目標是自製疫苗。早在2020年2月17日，高端疫苗公司即宣布與美國國家衛生研究院（NIH）簽約共同開發新冠肺炎疫苗，但是台灣研製疫苗的進度嚴重落後，該年9月中旬以後，陳時中等人幾乎不再提到2020年底能夠緊急授權使用自產疫苗的説法，外購疫苗顯然已成唯一選擇，然而，若單論BNT疫苗的採購，台灣卻發生了三次「失之交臂」的荒謬現象。

台灣衛福部長陳時中（右）在疫苗採購中扮演關鍵角色，但他的説法多變、態度也模糊，決策過程當不透盟。（周玉蔻Facebook）

第一次失之交臂：2020年11月東洋代理破局

2020年10月12日，台灣東洋藥廠（董事長為台前行政院長林全）宣布將代理BNT疫苗，卻在不久後枯苗不望雨、徹底破局。對此，中華民國防疫學會理事長王任賢曾向《香港01》記者表示，衛福部早在7月就已與BNT、輝瑞洽談疫苗採購，但是BNT疫苗的大中華區銷售是由上海復星公司負責，而「陳時中又把話給講出來了（指不進口中國大陸疫苗），結果就談不下去」，最後由東洋出面協商。

王任賢説，東洋確實不負使命，把BNT疫苗從上海復星之中拉出來，直接跟BNT簽約、迴避掉了陸資爭議，「我們是打BNT的合同，BNT再跟上海簽的」；而冷鏈問題上，東洋也願意出資負擔，讓施打的佈局更為全面，「一開始協議是説提供120個點，最後全面要施打的話，可以到800個點」。整體來看，東洋公司爭取到的條件並不差，售價上也不錯，「早點要買到預售價，那個價格會很好，好像20幾塊樣子，現在再去買40幾塊」。

但中間的交涉不如外界想像得順遂。王任賢透露，過程中由於有民進黨立委在那之前聯繫了香港廠商來台與輝瑞接洽，因此在東洋跟衛福部、BNT雙方談好後，另衍生出疫苗市場是否要分散的爭論。王任賢認為，「當初會這樣搞，就是不要讓東洋拿到獨家，跟流感疫苗要『分散』的概念一樣」，結果東洋合約原訂的3000萬劑降為200萬劑，考量包含冷鏈在內的成本提高，東洋當然不簽。

東洋代理案在2020年11月初正式破局後，衛福部與東洋互相指責，前者説後者沒有出具正式授權文件及合約草案、後者則説前者不願保證價與量導致破局，甚至林全還出面痛罵衛福部「是在吃我豆腐」，事件也就不了了之。

第二次失之交臂：2020年12月底陳時中的「口袋名單」

2020年11月22日，陳時中先是以非常神秘的口吻宣告，「口袋有一些疫苗的名單」。遲至2020年12月中下旬，政府卻都沒有公佈自行洽購的疫苗內容，就連病毒學專家施信如也向01記者表示，「疫苗購買的進度比較讓人看不懂」、「是我一直困惑的問題」。

除了王任賢、施信如等專家學者外，台灣前疾病管制局長蘇益仁也曾向《香港01》表示，疫苗採購最大的問題就是時間點都不確定，原因在於，遲至2020年7月底政府知道自製疫苗難以完成時，「才急着去採購」。（李虎門攝）

到了12月30日，陳時中才進一步宣布台灣採購疫苗的資訊，但其中尚未公布藥廠的500萬劑是否由BNT疫苗「復活」？陳時中遲至2021年2月17日接受電台專訪時才首度回應，500萬劑疫苗確是和BNT洽購，「但在簽約走到最後一步時，卻遭對方突然喊卡」，陳時中聲稱，是因為「有人不希望台灣太高興」，才遲遲未公布後續消息。

然而BNT發言人接受西媒路透社訪問時，卻回覆該公司正在計劃向台灣提供疫苗，並強調該公司致力在結束全球疫情的大流行，向台灣提供疫苗，是對全球承諾的一部分。

所以這次的BNT採購計劃，最後又在陳時中不明不白的表態中，失之交臂了。

第三次失之交臂：2021年5月24日「王定宇之夢」？

在東洋事件與500萬劑事件後，近期台灣疫情延燒，民眾需求孔急，疫苗採購壓力以前所未有的力度再度降臨蔡英文政府身上，此時代理大中華區BNT疫苗的上海復星公司董事長吳以芳再度向台灣表示願意提供疫苗，但是陳時中僅回應藥品輸入須經審核程序，「目前只是各界頻頻放話，衛福部根本沒收到任何人前來申請」。言下之意，是衛服部不會主動跟上海復星洽談，需要「有人來申請」。

其實也不是「無人申請」，只是民進黨中央政府態度實在過於模糊，完全沒有提到有人申請後會如何審核的問題。例如，金門縣與連江縣已多次呼籲民進黨政府跟中國大陸購買國際核可的疫苗（不限大陸疫苗，也包含BNT疫苗等「代理疫苗」），但是陳時中僅選擇性針對大陸自製疫苗回應，稱「很難啦，以有限數據與資料分析，大家對中國疫苗都不是那麼有信心」。

而台灣大企業鴻海集團也傳出曾向衛福部詢問、希望能引進上海復星代理的BNT疫苗，但衛福部仍然沒有發佈相關資訊。對此，鴻海集團僅表示，一切依疫情指揮中心公告為主；若能為台灣防疫盡份心力，鴻海願全力協助。

不過這波呼籲的聲浪，到了5月22日民進黨立委王定宇卻以「定宇做了一個夢」為題、在Facebook上暗示上海復星之所以有意提供台灣疫苗，是因為BNT在香港的產品（香港稱為復必泰）品質不佳、港人不願施打，且已經瀕臨過期、才急着向台灣兜售，王定宇更暗指，近期很多藍營重量級人士呼籲台灣購買BNT疫苗，背後是中共在動員，要將香港剩餘疫苗「報廢變暴利」。

民進黨立委王定宇的夢，再度掀起BNT疫苗政治爭議。（吳逸驊攝）

但是王定宇意有所指之餘，卻沒有提到，復必泰疫苗與國際通行的BNT疫苗一樣，都是在德國生產，只要沒到期前，都是有效的，更遑論其「品質」，早已獲得國際肯定、在香港施打率也高於另一款科興疫苗，而不是所謂的「品質不佳、港人不願施打」。再加上根據《香港01》報道引述港府新聞處資料指出，2021年2至5月共有326.3萬劑復必泰疫苗到港（其中兩批次涉及包裝瑕疵而退回德國藥廠），而當局指復必泰的有效期為抵港後3至4個月，因此最新一批抵港疫苗的效期應為今年9月，王定宇所謂「真實有效期只到2021年6月，640萬即將報廢」的説法缺乏根據，且若要這麼説的話，民進黨政府歡欣鼓舞引進的AZ疫苗才更是「即期品」。

從2020年至今，民進黨政府反對任何透過上海復星引進BNT疫苗的方法，但又沒有替代方案，甚至爆出「認知作戰」醜聞，三次折騰下來，受苦的最終還是台灣人民。