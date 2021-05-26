台灣疫情｜停課不停班家長崩潰　民間團體籲放有薪「防疫照顧假」

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-26 09:53

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，防疫指揮中心5月25日宣布，5月15日起原訂實施至5月28日的疫情三級警戒將延長至6月14日，期間全台各級學校也停止到校上課，但由於沒有停班，小孩和老人等照顧問題也非常棘手，婦女新知基金會與24個民間團體共同呼籲應該提供受僱者「防疫照顧假」的津貼，此外也應該放寬「防疫照顧假」的申請條件。

5月1日勞動節前，多個民團一起要求政府給予家庭照顧安排假。幼兒托育和老人長照成為許多家庭負擔，在疫情之下更加明顯。（蔡苡柔攝）

目前台灣政府規定若家中有12歲以下的學童或身心障礙子女設有「防疫照顧假」，要求僱主應予准假，但不強制僱主給薪水，雖有部分老闆力挺員工強調歇業照常給薪水，但孩童的照顧仍成棘手問題。此外，政府雖規定高中以下學生如果無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。但是許多人選擇自己在家帶孩子，停課不停班的政策延長，讓許多爸媽大呼崩潰。

婦女新知基金會提到，現行「防疫照顧假」並未強制僱主給薪，有許受僱者在請假期間失去薪資收入，甚至出現有僱主強迫員工請「防疫照顧假」當作無薪假的情況，疫情嚴峻對低薪勞工打擊更大，未來更可能落入長期失業危機。因此，強烈建議政府應優先以紓困預算來提供協助。

目前台灣已經傳出有僱主以「無薪防疫假」等理由，要求員工申請「防疫照顧假」、「特休假」、「事假」抵充在家。台灣勞動部強調，僱主不能片面強制員工排休，如果違法最高將處新台幣100萬元罰鍰。

婦女新知基金會表示，許多家長請防疫照顧假卻沒有薪資收入，各縣市社福服務緊縮或關閉據點，許多家庭在各類照顧需求與兼顧職場工作之間掙扎，如防疫第一線的醫護人員都難以安心找到幼兒托育服務，顯見照顧者與照顧工作的關鍵重要性仍未受政策重視。

台灣疫情升温，宣佈停課時間延長至６月14日。（中央社）

此外，婦女新知也指出，防疫期間各項社福、醫療、水電電信、大眾運輸、滿足社會民生需求等公共服務工作仍需持續，但高雄市出現長照居服員確診個案，萬華疫區的社工人員冒着風險持續服務無家者及貧困者，令人擔心這些公共服務人員的安全。

台灣行政院日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將預算上限提高至新台幣6300億元，有望於本月底完成三讀。婦女新知聯盟基金會認為，「這意味着紓困特別條例將賦予政府權力，動用更大筆的國家資源，協助受疫情影響最深的社會部門與個人。」他們懇切呼籲，政府這次紓困資源分配，不該忘記日日夜夜撐起整體社會運作、維繫許多人基本生活品質的照顧者們。

婦女新知基金會與台灣身心障礙者自立生活聯盟、中華民國家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、台灣國際勞工協會、台北市醫師職業工會等共25個民間團體連署提出四點訴求，希望政府能從紓困預算提供防疫照顧價的津貼，放寬防疫照顧價的申請資格，也要給第一線提供公共服務的人員以及自營業者托育和長照服務以及補償。