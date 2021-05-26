台灣疫情｜15萬劑AZ疫苗員予醫護先接種　國民黨倡全民免費

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-26 19:30

台灣透過世衛（WHO）新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）獲配的第二批共41.04萬劑的AZ疫苗（阿斯利康，AstraZeneca），上周三（19日）運抵台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，明天（27日）將配送15萬劑到各縣市，供專責病房醫護率先接種。 台灣立法院明天將召開黨團協商，研商紓困條例修法展延相關事宜。國民黨立法院黨團書記長鄭麗文今日透露，黨團將提出包括讓全民免費打疫苗在內等10項訴求。

醫護人員優先接種AZ疫苗。（多維新聞）

陳時中表示，上周運抵台灣的41.04萬劑AZ疫苗，預計今晚（26日）完成檢驗封緘，明天將依各縣市醫護人員分布，配送15萬劑AZ疫苗到各縣市，周五（28日）起逐步開放專責病房醫護等人員接種，希望前線醫護防疫相關人員都能盡快打針。至於何時再次開放自費接種疫苗，他則稱現階段將先以高風險對象為主，自費接種疫苗需再等等。

國民黨團今天召開記者會，交代明天在立法院黨團協商紓困條例修法相關事宜時將提出10大訴求，包括全民免費打疫苗、醫護警消優先接種、加速採購疫苗等等。其中，關於強化軍中防疫，國民黨團要求行政院重視軍隊防疫，優先接種疫苗，並要求國防部應立即檢討相關防疫作為。

（中央社）