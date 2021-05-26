台灣疫苗｜蔡英文指現已購近3000萬疫苗　批中國介入無法買復必泰

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-26 17:00

台灣總統蔡英文周三（26日）以民進黨主席身份舉行民進黨中常會線上視訊會議。 蔡英文事後在社交平台上發文說明，指國際上最好的數款新冠疫苗，包括英國的阿斯利康（AZ），美國的莫德納（Moderna），以及德國的復必泰（BioNTech），政府都積極接洽採購，目前已順利訂購到前兩者。 惟獨復必泰，蔡英文指雖與德國原廠一度幾近乎要完成簽約，「但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。」 蔡英文又提到，台灣目前已經購買將近3000萬劑疫苗，她同時重申，疫苗的購買都必須由中央統籌。

蔡英文以民進黨主席身份舉行民進黨中常會線上視訊會議。（中央社）

蔡英文表示，政府對於疫苗的採購有三大做法，第一是由於攸關民眾健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序，故購買都必須由中央來統籌。此外，要配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

第二，以阿斯利康和莫德納為例，政府的原則是要直接與原廠，或者是透過世衛的COVAX向原廠洽購，「只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。」

第三，包括外購和台灣製造疫苗，政府已經購買將近3000萬劑，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨。到了8月底，台灣將會有累計1000萬劑疫苗提供。蔡英文稱，政府盡全力加速到貨，讓台灣在8月底能夠有更多疫苗。此外，台灣製造疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。

最新一批41萬劑阿斯利康疫苗日前已運抵台灣。（中央社）

蔡英文在最後呼籲，所有民眾及所有縣市長全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。

對於蔡英文的指控，大陸外交部發言人趙立堅在當天回應稱「不掌握」，但重申台灣從大陸獲得疫苗的渠道是暢通，又強調台灣搞「以疫謀獨」注定是死路一條。

（綜合報道）