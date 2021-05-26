台灣疫情｜醫院人手短缺禁醫護休假　業界：再更大量可能爆煲

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 17:17

台灣疫情連日不見好轉，醫療量能已呈現緊繃狀態。專家呼籲，一定要儘速提升快篩能力，最好讓民眾自己在家就能做基本檢測，減少急診室交叉感染風險，以及第一線急診負擔，時代雜誌則報導，台灣是敗給自己錯誤的防疫安全感。

台灣疫情全面爆發，現在除了逐步成立的快篩站，各大醫院的急診室，也是篩檢新冠病毒的重要節點，但是醫護人員平常處理一般的病患，就已經相當忙碌，現在一時間又湧入大量的新冠肺炎疑似確診者，更是讓急診的醫護人力相當吃緊。

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拍攝時，正值醫院急診室清消時間，全副武裝的醫護人員，藉著短暫片刻稍作休息喘口氣，但悶熱不透氣的防護裝備，仍然得包緊緊。北部醫院護理師：「因為穿防護裝備其實滿耗時的，所以我們通常在一整天的中午短暫休息時間，才能夠換下防護裝備去吃飯，那也只有在這個時間，才能夠喝水跟上廁所，因為其實全套防護裝備滿熱的，所以我們常常都是全身都濕透了，那也會因為戴N95口罩，所以臉上甚至還會起水泡。」

急診室屬於一級戰線，每天醫院都會因應疫情，調整防疫政策及動線，第一線醫護在高度壓力下，只能隨時應變。 北部醫院護理師：「其實我們每天要適應不同的政策，自己心理壓力也會很大，因為在急診上班，所以我們連放假也不太敢回家，怕自己會成為一個感染的傳播鏈。」前和平醫院急診室主任張裕泰：「目前醫療院所他們可能還撐得住，等到如果再更大量的話，可能就會被擠爆崩潰，這個時候才來緊張的話，那就覆巢之下已經無完卵了。」

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瞬間爆發的疫情，讓急診醫護燃燒生命來防疫，也凸顯台灣嚴重不足的醫療量能，美國《時代雜誌》就報導指出，台灣錯誤的安全感，讓小小的茶藝館擊潰疫情防線，而日前台灣網友熱烈轉發，兩週內解除三級警戒的貼文，也被這篇報導評價為自吹自擂，前和平醫院急診室主任張裕泰建議，台灣現在應該務實防疫，從基本的篩檢做起：「如果快篩能夠做到那種更簡便，像驗孕一樣的方便的話，他在家裡就可以自己去檢測，這樣的話就可以減少，我們醫院裡面大排長龍，也不會有交叉感染的問題，目前能夠做的大概就是沒有症狀的話，就儘量在家裡自主管理，如果你擔心的話就自主管理幾天，如果真的有症狀再去醫院採檢。」

現在篩檢量能不足，只能靠民眾自律防疫，只是台灣一天兩三百名確診案例，還不比國外幾千幾萬的全面淪陷，政府喊了一年的超前部署，關鍵時刻醫護人力卻捉襟見肘，醫師職業工會認為，相關單位責無旁貸。醫師職業工會秘書長廖郁雯：「人力短缺的部分，從去年就一直不斷的在發生，那很幸運的，我們去年並沒有所謂的大爆發，現在爆發之後，我們看到非常多的醫護人員，都是處於超時過勞的狀況，甚至有非常多的醫護人員，他們直接被醫院命令禁止休假，所以工會在這邊其實要呼籲說，該聘的人，該找的這些備戰的人力，平時之間政府就要多給補助，或者是說醫院就要多花錢，把該聘的人都聘進來。」

當世界正逐步解封，台灣卻開始準備封鎖，龜兔賽跑的警世寓言，似乎正在台灣身上應驗。

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