台灣疫情｜陳時中談採購復必泰觸礁經過　因新聞稿有「我國」出事

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-27 17:49

台灣總統蔡英文日前表明採購復必泰（BioNTech）疫苗受阻，是因為與德國原廠一度幾近乎要完成簽約，「但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。」 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在周四（27日）的記者會上還原與藥廠接洽過程，他透露雖然有應對方要求在事後發布新聞稿中刪去「我國」二字，改作台灣，但沒想到最後仍然破局。

陳時中透露，與藥廠洽談破局的關鍵始於新聞稿中「我國」二字。（路透社）

陳時中表示，政府在去年8月20日開始與藥廠洽談，同年12月底雙方進入確認最後合約階段。藥廠提供最終合約版本，並在經雙方確認同意後，指揮中心隨即呈報行政院核定購買，並以電郵回覆已簽署的合約掃描檔案。及至今年1月7日，政府與藥廠因應保密協定進行意見交換，內容是公布採購成功的新聞稿披露限制。政府有提供原本擬定好的新聞稿，並在翌日下午4時53分，根據藥廠要求調整新聞稿，並獲對方確認。

陳時中坦言，正要向民眾宣告合約達成之際，藥廠在晚上9時許突然改口，要求刪去新聞稿內的「我國」字眼。陳時中稱，當時已有馬上調整，但藥廠卻仍不斷要求重新討論新聞稿，「之後他們就突然回覆，重新評估全國供應量，要調整簽約時程，時間要延後數周。」

陳時中最後無奈稱，明明實際上很清楚已將合約談好，在國際角度而言是成立在即，只差最後的合約交換，「最後為了一點點問題，或是甚麼問題我不知道，但我感受到已經不是因為合約內的問題，而是合約外的問題。」陳時中指，現時政府無法預先說明採買狀況，就是擔心最後一刻生變。

國台辦的回應就稱，台灣是繞過擁有獨家商業權益的上海復星醫藥集團，企圖直接向德國原廠購買復必泰疫苗。（路透社）

另一方面，國台辦發言人朱鳳蓮在同日回應指，早在2020年3月，上海復星醫藥集團就與德國原廠簽約，擁有疫苗其在大陸及港澳台地區的獨家商業權益，「民進黨當局對此心知肚明，卻不循正途，非要違反商業規則和誠信原則，繞過上海復星醫藥集團向德國BNT公司購買疫苗。」

朱鳳蓮批評，所謂大陸阻礙的說法完全是無中生有，「民進黨當局領導人的這番謊言，再次暴露他們甩鍋大陸、推卸責任的一貫政治操作和轉移焦點、掩蓋問題的慣用伎倆。」

（綜合報道）