台灣疫情｜首批美國莫德納疫苗將運抵　15萬劑優先提供醫療等前線

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-27 19:38

中央流行疫情指揮中心在周四（27日）晚上臨時召開記者會，指揮官陳時中證實，首批共15萬劑的美國莫德納疫苗，將於周五（28日）日下午運抵台灣。 陳時中表示，希望能在兩星期內完成檢驗程序，將會優先提供予醫療人員等第一線接種。

根據疾管署發出的新聞稿，首批莫德納疫苗為多劑型包裝，每瓶可供10人接種，保存期限最多可達半年。按照臨床試驗結果，接種者共要注射兩劑，間隔為28天以上，保護效力有94%。

陳時中指，連同下月的約200萬劑疫苗，台灣今年採購的疫苗已經足夠，稍後亦會有台灣製造的疫苗。（中央社）

陳時中又提到，下月還會有約200萬劑疫苗運抵台灣，包括有第二批莫德納及阿斯利康。陳時中最後稱，台灣今年採購的疫苗已經足夠，稍後亦會有台灣製造的疫苗，但明年會加購次世代的疫苗。

另據台媒報道，中央流行疫情指揮中心此前已透露，藥廠早在5月19日就預先送來20瓶共200劑疫苗測試標準品，供檢驗封緘預作準備。而首批莫德納疫苗目前由華航派出貨機運送，晚上已經從盧森堡起飛，中途會停經杜拜。

對於僅得15萬劑，報道引述政府高層消息指，同一時間得到太多疫苗恐怕難以消化，事實上去年一整年流感疫苗僅接種600萬劑，故需要按部就班依既定規劃推進。

（綜合報道）