台灣疫情｜日媒：日方擬供應AZ疫苗援台　最快6月實現

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-28 11:30

日本媒體「產經新聞」報道指出，日本將提供新冠肺炎（COVID-19）疫苗給台灣。報道稱，面對在新冠肺炎感染擴大中卻難以確保取得疫苗的台灣，日本政府在5月27日證實，積極評估以原本預定用於國內供需之英國製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗）做部分提供。此舉獲取多方政府單位、自民黨關係者的證實。 報道表示，因日本國民的接種數量已經確定取得其他藥廠製造的足夠疫苗，將AZ供給台灣對日本居民不具任何影響。加上日本與台灣在至今大規模災害中多有互助合作的歷史淵源，推測本次的緊急措施也源於支援之必要性所起。

台灣疫情嚴峻，亞東醫院提供400劑AZ疫苗給位於新北市疫情熱區的醫事人員注射，許多人在現場排隊等候。日媒報道，日方擬提供AZ疫苗給台灣，最快6月即可實現。（吳逸驊／多維新聞）

日本內部正研議通過新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）供應疫苗給台灣，也將瞭解台灣政府提出疫苗供給數量或供應時程後，再進行細節的協議。預計最快六月即能實現。

該報道指，蔡英文於5月26日表示，試着透過一些海外製藥公司採購疫苗，但因為中國的介入遲遲無法定案拍板。在日益嚴峻的感染風暴中，「中國的阻擾無法忽視」，要確保全台灣2,300萬人口數的疫苗實為艱難。

報道指出，日本已確保在年內可取得美國輝瑞德疫苗；1億9,400萬劑（約9,700萬人份）、美國製藥公司莫德納也將於9月前供給5,000萬劑（約2,500萬人份）給日本政府。單就兩家的疫苗量足夠2.4億次份（約1.2億人份）的疫苗量，已足夠滿足日本16歲以上的人口數量之的疫苗接種需求數量。就AZ疫苗製藥公司簽下的年內提供1億2,000萬劑（6,000萬人份）的採購合同，雖然在海外接種後，AZ疫苗極少數有偶發的血栓副作用案例發生，將暫時規避作為公開接種來使用。而今後若無法有明確的使用途徑，有可能面臨保存期限逾期的窘境。

報道強調，日台間的合作互助關係淵源已久。在2011的「東日本大震災」（311大地震），台灣對日本高達200億日圓之多的捐助款；2020年4月，新冠肺炎爆發產生的嚴重口罩需求缺口，台灣也捐贈了醫療用口罩200萬片做為應急之用。同樣的，日本政府在2016年台灣台南地震災情下支援等同100萬美元資助金。 2018年的台灣花蓮地震中，日方也組成了專業救災特搜小組協助失蹤者的搜索作業。

針對日媒報道，台灣外交部當地時間5月28日即發出新聞稿回應，「沒有進一步評論」。民進黨立委郭國文則説，日媒報道證實了台灣政府團隊防疫護台堅定的心。政府經過多方努力，在日本方面已看見初步曙光。