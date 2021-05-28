AIT處長稱台灣確診數低惹怒柯文哲　「萊豬吃了軍火買了所以呢」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-28 12:55

台灣的新冠肺炎疫情肆虐，美國在台協會（AIT）處長酈英傑5月26日發表離任演說時稱，美國正在擬定疫苗分配標準，但台灣確診數相較全球仍較低，言下之意似乎不認為台灣有迫切需要疫苗。 此番言論隨即惹怒台北市長柯文哲，他表示，雖然很不願意對另外一個國家大使講的話去批評，「但是萊豬也吃了，軍火也買了，啊所以呢？他的意思是說，你們也才死11個人還不算多。」

AIT處長酈英傑昨發表離任演說，提到台灣面對霸凌時，特地拿出鳳梨，暗示台灣鳳梨之前被大陸禁止進口事件。（AIT Facebook）

酈英傑日前舉行離任網上記者會，被問及美國政府打算釋放疫苗，是否會給台灣？酈英傑表示，跟其他周邊國家相比，台灣確診率及人數在全世界依舊是最低的地方，而美方會考量接受方的確診率、接種比例、醫療體系的量能，作為釋出疫苗的標準。

酈英傑還說，台灣在防疫部分的出色表現讓全世界印象深刻，運用所謂的「台灣模式」有效抑制疫情，因此他有信心台灣政府這次能夠有效地再度控制疫情。

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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柯文哲對於酈英傑的說法相當不滿，他說，和印度比起來，當然台灣疫情才剛開始，「可是萊豬也吃了、軍火也買了，死11個人不算多？我實在很不想批評別國駐台大使。」

柯文哲認為，美國自己有優先順序，國內優先，然後是拉丁美洲，台灣不會是他們的優先順序，所以台灣的問題要自己解決。他強調，最終解決之道就是打疫苗。「中央拿不到疫苗，台北市會被逼得只能自謀生路。」

柯文哲5月26日主持防疫記者會，怒嗆酈英傑「萊豬也吃、軍火也買了，死11個不算多？」。（中央社）

中央流行疫情指揮中心日前發布消息，指首批15萬劑莫德納疫苗預定5月28日下午3時50分將會抵達桃園國際機場。總統蔡英文也於Facebook公布相關消息，並強調在過程中有許多人低調參與和付出，無法一一列出。據悉，這批疫苗將開放給第一線醫事人員等第1類優先接種對象施打。

此外，新一批41萬劑阿斯利康疫苗於5月27日開始分兩批配送全台各地，5月28日開始陸續施打。指揮官陳時中早前透露，下個月還有200萬劑疫苗會抵台，包含阿斯利康和莫德納。