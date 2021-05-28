台灣疫苗｜聯亞生技料6月中申請緊急使用　7月將出貨500萬劑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-28 11:15

台灣的新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地一度出現疫苗緊張的情況。近日，台灣疫苗廠商聯亞生技集團表示，預計6月中旬申請緊急使用授權（EUA）後生產500萬劑新冠疫苗，7月陸續出貨。

台灣的新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地一度出現疫苗緊張的情況。（中央社）

聯亞生技集團指，聯亞新冠疫苗從技術研發、原液生產到後段充填，均由集團自主完成。集團旗下的聯合生物製藥負責上游蛋白質原液生產，聯亞藥業負責後段充填製劑。聯亞新冠疫苗預計6月中旬申請緊急使用授權（EUA），隨後將生產首份合約的500萬劑疫苗，將於7月陸續出貨。

聯亞生技集團稱，目前，聯亞新冠疫苗二期臨床試驗已經完成逾4000人的2劑接種。至於三期臨床試驗就仍在規劃中，臨床試驗的完整解盲要到年底才能完成。另外，由於變種病毒陸續出現，未來若要前往海外進行三期臨床試驗，將會規劃以新一代疫苗進行試驗。

而另一間台灣本土疫苗廠商高端表示，目前的成品以及原料將可供應500萬劑，部分疫苗已在檢驗中，預計6月將申請緊急使用授權（EUA），待當局緊急授權核准後，民眾就可以即刻接種。

中央流行疫情指揮中心早前表示，將於6月外購200萬劑新冠疫苗，再加上台灣製造的新冠疫苗，8月底，台灣將會擁有1000萬劑疫苗。

（中央社）