台灣疫情｜民進黨立委前助理快篩陰性　隔日逝世後確診年僅40歲

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-28 13:30

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣多個公務部門也被病毒攻破，紛紛實施居家辦公，甚至輪班因應。民進黨立委何志偉當地時間5月27日深夜在Facebook發文，自己一位前助理染疫逝世，年齡僅40歲。他並質疑台北市政府的應對流程有問題，「在此一案例中，已經24小時過去了，既沒有隔離也沒有全家篩檢，最基本的工作都沒有徹底做好，應該加強改進」。 何志偉5月27日表示，他團隊中過去一位盡心盡力在崗位上工作的同事，就在這次的肺炎疫情中往生了。5月25日快篩結果還是陰性，但隔一天5月26日就離開人世，在死亡後驗出病毒。

民進黨立委何志偉5月27日深夜在臉書發文，自己一位前助理染疫逝世，年齡僅40歲。（吳逸驊／多維新聞）

何志偉形容這位前助理，是一位善良、負責任、笑臉迎人，從小到大不需父母擔心，且非常自主獨立的女孩，「如今，是我們生命當中最大的遺憾」，最近這幾個月來，生命的無常不斷降臨，死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人。然而，病毒愈是殘酷，大家愈需要冷靜，更需要處處留意，保護好自己，才能保障身邊最愛的人。

何志偉稱，逝世的前助理生長在一個對公共事務貢獻極高的家庭裏，在孩子離世心痛之餘，父母仍同時哭着在協助政府思考，公共政策哪裏可以改進？依然在協助政府思考公共政策與公衞之間該怎麼辦？這讓我他極度心痛。他希望逝者放下在這一世的執念，在另一個世界好好完成夢想。

何志偉最後強調，面對致命的疫情，一條寶貴的生命殞逝，中央與地方可以做的更好，呼籲在第一線作戰的地方政府注意，「這是家屬在淚流中、擔心、無助的表達」，通報與篩檢隔離政策應確實落實，「在此一案例中，已經24小時過去了，既沒有隔離也沒有全家篩檢，最基本的工作都沒有徹底做好，應該加強改進，拜託了」。