港男台灣做「鴨」遭女警放蛇拘捕　宣稱「高顏值、有心靈交流」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-30 10:26

台灣的新冠肺炎疫情嚴重，全台進入第三級警戒之時，一名香港籍男子仍從事賣淫活動，並在網絡拉客，詎料被一名女警放蛇拘捕，28日依社會秩序維護法裁罰1500元新台幣（下同，約合420港元）。

警方指，彰化警分局大埔派出所一名女警在手機社交網站購物時，突然彈出廣告，她無意間點開連結，隨即有一帳號主動攀談要加LINE好友，自稱是按摩師，但言談之間頗為大膽，甚至傳送下體照片，宣稱提供客製化服務。

女警懷疑這名男按摩師可能從事性交易，在與同事討論並向上級報告後，在王姓派出所所長指揮下，女警與這名男按摩師約定，上周四（27日）下午到彰化某汽車旅館「交易」。

港男台灣做「鴨」被女警放蛇拘捕。（彰化警分局）

女警冒險進入房間內，先與這名郭姓男子聊天談價碼，他表示如果純按摩是2500元（約合700港元），進一步性交易則是再加2000元（約合560港元），當他按摩幾下，女警也做好搜證後， 在房間外守候的王姓所長及兩名男警開門進入，將郭查獲。郭男看到警員闖入後一臉驚訝，而後供認其賣淫行為。

警方調查，郭男在廣告中提及自己是「高顏值男師」，以服務女客為主，並指其服務比傳統中式按摩更講究「舒適感」，多了「滾揉」等手法，也多了「心靈上」的交流。

郭姓男子被依社會秩序維護法，裁罰1500元新台幣。（彰化警分局）

警方表示，此次疫情期間查辦到的都是女子賣淫案件，尤其是外籍女移工最多，而彰化分局此次查獲39歲的香港籍郭姓男子從事「牛郎」色情交易，可能是全台第一件。警員透露，這名男子身高約170厘米，長相斯文，一張口就有明顯的香港腔，「很難想像會從事牛郎」。

警方調查，郭男是2020年11月以工作名義來台，卻在台中、彰化、南投一帶從事色情按摩及性交易，供稱是第一次被查獲，表示沒想到台灣也會抓「牛郎」。經查發現郭男已取得台灣身份證，原為正當按摩師，為賺外快而提供性服務，按地區及服務收費，由2000至4000元不等（約560至1120港元）。

由於時下台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，郭男被要求接受病毒檢測，初步呈陰性。至於曾和多少女客有性交易，警方仍在了解中。

（綜合報道）