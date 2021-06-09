未卜先知台產疫苗可施打？江啓臣三問蔡英文：背後藏多少秘密

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-09 17:05

國民黨主席江啓臣6月9日在Facebook發文，題為「三問蔡英文」。他表示，短短一個月台灣的新冠肺炎死亡人數破三百，死亡率2.8%超越世界平均水平，蔡政府罔顧疫情嚴峻，漠視台人生命，「蔡英文你還藏了多少不能説的秘密？」

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江啓臣引用台媒中央社和日媒共同社報道，稱中央社6月3日自東京發專電報道，「日本執政黨相關人士透露，5月連假後，台灣方面透過多重管道向日本政府探詢『是否能融通100萬劑疫苗給台灣』」；共同社6月5日報道，「自民黨外交小組組長佐藤正久，在東京電視台節目中透露，5月下旬台灣方面正式請求提供100萬劑（疫苗）」，質疑蔡英文指派誰，正式向日方提出，僅有100萬疫苗的需求？ 100萬劑的判斷標準從何而來？

江啓臣進而梳理台產疫苗之爭的脈絡，表示5月18日蔡英文視察台灣中央流行疫情指揮中心時表示，政府會全力支持協助，確保在七月底前供應第一波（台產）疫苗；6月3日，日本外相茂木敏充在參議院外交國防委員會答詢時表示，「考慮到對台灣來説，其本土疫苗生產在7月以後便能有相當程度的準備，而日本方面已充分認知到台灣目前的緊急需求」。

他質問蔡英文，「你為何要誤導國際社會，國產疫苗在7月一定準備好？台灣對疫苗僅是七月前的緊急需求？」江啓臣又表示，前台產疫苗審查委員、台灣中研院院士陳培哲説，蔡英文已公開宣示7月底要打台產疫苗。這種情形下，台灣食藥署擋得住台灣總統府的壓力嗎？審查最大的困難就是蔡英文。

國民黨主席江啓臣在Facebook三問蔡英文，引用國際媒體報道，控蔡英文如何未卜先知，知道台產疫苗可以施打，「你背後藏了多少秘密？」（facebook @ 江啓臣）

此外，江啓臣還質問蔡英文，「國產疫苗二期還沒解盲，更沒通過審查，以及緊急授權，你如何未卜先知，七月底就可以施打？你到底給衛福部及審查委員多大的政治壓力，逼得過去力挺你的陳培哲院士，必須辭職明志？」

江啓臣説，若照蔡英文日前的宣示，七月底要打台產疫苗，那答案已經很清楚還需要解盲嗎？蔡英文的政治可以如此決定科學的答案嗎？他不知道蔡英文背後藏了多大的機密或計算；他只知道，到6月9日為止，已經累計1萬1,694人確診，308位台人不幸罹難（比較：2003年SARS，346人染病， 73人死亡），超過300個家庭因此破碎，87%的台人對疫苗殷殷期盼。

江啓臣向蔡英文喊話，民生經濟百業蕭條，人民健康生命不斷流逝、民眾充滿恐懼擔憂，疫苗是唯一的解方，如此麻木不疾不徐，背後還有多少不能説的秘密？