台麥當勞 BTS Meal開售　粉絲憂成防疫破口　籲不要排隊善用外賣

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-09 17:35

麥當勞在全球推出「THE BTS MEAL套餐」，其中台灣地區於今日（9日）開售。由於套餐的包裝紙盒、紙袋都融合了BTS元素與代表色系，因此備受一眾粉絲期待。惟今次有別於以往，不少台灣的BTS忠實粉絲為了不造成防疫破口，紛紛在網上呼籲「不要到麥當勞排隊、不要群聚」。

台灣麥當勞6月9日開售 THE BTS MEAL套餐。（台灣麥當勞官網）

《聯合報》報道，「THE BTS MEAL」套餐推出後，立即在全球引起關注，充滿BTS元素的包裝紙盒與紙袋，也成為粉絲蒐集的重點。在台灣某個購物網站上，有網民出售BTS套餐的全套紙盒與紙袋，並且標榜是搶先台灣發售，要價達1080元（新台幣，下同）。據了解，「THE BTS MEAL」套餐原價為155元，自今日起開售至本月29日，售完為止。

報道指，國外曾有粉絲在疫情期間排隊搶購「THE BTS MEAL」套餐，因而遭受批評，BTS也連帶中箭。因此，台灣的BTS粉絲紛紛在網上呼籲大家不要心急排隊購買，留家在中做好防疫，善用外賣，避免群聚，也避免連帶傷害到BTS的形象。

對於網上有人出售「THE BTS MEAL」套餐的全套紙盒與紙袋，麥當勞回應稱，網上販售的紙盒與台灣的尺寸不同，應該是從國外空運到台灣販售的物品，並非員工偷賣。

粉絲呼籲大家善用外賣、不要群聚。（聯合報／噓！星聞粉絲頁）