越南麥當勞BTS Meal開賣　海報竟誤用EXO遭粉絲怒轟要發長文道歉

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-08 19:31

全球速食龍頭麥當勞在4月與韓國天團BTS防彈少年團宣布合作，推出專屬聯名套餐「The BTS Meal」，在5月開始陸續在全球49個國家上市，引起大批粉絲的搶購熱潮。越南麥當勞近日釋出「BTS套餐」的宣傳照時，卻把照片誤用成另一個韓團EXO，被粉絲炮轟：「低級錯誤。」

越南麥當勞在5月27日推出「BTS套餐」，卻被粉絲發現釋出的宣傳照有誤，竟把EXO到訪杜拜時所拍攝的合照用在海報上，恰巧選到7人的照片與防彈少年團的人數相同。照片PO出後，EXO和防彈少年團的大批粉絲開始湧入業者的Facebook，要求出面道歉與解釋。

越南麥當勞立刻PO出長文，先是向EXO和防彈少年團的粉絲道歉，並承認海報有疏失，導致大家留下不好的印象。官方粉專表示發現錯誤後，立刻撤換掉海報並深感懊悔，對於雙方粉絲引起的紛爭也獻上真誠道歉。

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香港麥當勞已推出「BTS套餐」，選用BTS代表性的「紫色」做為包裝配色，套餐中有防彈少年團成員喜歡的麥樂雞、薯條，還加入新口味的「韓式甜辣醬」、「蒜辣蛋黃醬」，最後搭配飲料。

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