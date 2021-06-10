台灣疫情｜蘇貞昌稱「買疫苗像訂雞腿」　洪秀柱：欺神騙鬼的天才

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-10 14:29

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，能否採購到足夠的有國際認證之新冠疫苗備受關注，而民進黨政府押寶台產疫苗的政策也引起爭議。台行政院長蘇貞昌6月9日接受質詢時，被國民黨立委詢及疫苗採購，他以「訂雞腿」來比喻，「就好像訂雞腿，生產方沒有生產、送貨方出問題，你會罵自己嗎？」，引起台灣輿論譁然。 對此，國民黨前主席洪秀柱6月9日晚間於Facebook發文，質問蔡英文政府，台灣到底什麼時候才有充足的疫苗？

台灣行政院長蘇貞昌（左）6月9日率內閣團隊赴台灣立法院備詢，過程中與台灣衛福部長陳時中低聲交換意見。蘇貞昌以雞腿比喻疫苗，引起台灣各界炮轟。（中央社）

洪秀柱痛斥，請問蘇貞昌，如果台灣只是缺個雞腿，政府需要限制民眾群聚、不得返鄉過節嗎？需要升級警戒、強制戴口罩嗎？缺個雞腿，會造成台灣醫療體系癱瘓、經濟大蕭條、甚至數百人的死亡嗎？疫苗短缺的嚴重性，能夠雞腿來比擬嗎？民進黨不斷聲稱「超前佈署」，那麼，眼看全世界疫情幾度起伏，國際搶購疫苗難道不是意料中事？

洪秀柱説，蔡政府從去年7月就開始「大內宣」，説今年第一季將會得到COVAX的1,000萬劑疫苗，去年10月甚至傳出台灣將在今年第一季取得1,000萬劑BNT疫苗。這一年來，政府還不斷向媒體釋放台灣「超買疫苗」的訊息，讓民眾對於疫情的認知，和現實產生極大的差距，難道疫苗短缺對社會造成的傷害和不安，政府完全沒有責任？

洪秀柱表示，韓國的疫苗施打率已經超過16%，香港則是21%，更不用提疫苗施打率已經過半的新加坡。過去和台灣並列「亞洲四小龍」的地區，疫苗施打的進度都讓台灣難以望其項背，這其中的差距，豈只是一隻雞腿而已？

她狠酸，蘇貞昌不愧是「辯才無礙、欺神騙鬼的天才」，用錯誤的類比，把疫苗短缺的責任推卸得一乾二淨，卻反倒突顯了民進黨的傲慢、惡劣、不知悔改。 6月9日止，因疫死亡人數已經超過三百人，面對每天數十條消逝的人命，民進黨竟是以「買不到雞腿」的心態來應對？ 「請民進黨高抬貴手，人命不是雞腿能夠換得的，不要再欺騙百姓，不要再藐視疫苗的重要性！」