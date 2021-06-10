蕭敬騰也在大陸接種　兩岸疫苗之旅往返至少10萬新台幣

撰文： 楊家鑫 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-10 21:15

台灣本土疫情持續延燒，又陷入缺乏疫苗的窘境，許多台灣民眾不知道何時才能「輪到我」。近來傳出越來越多台灣民眾決定赴陸施打大陸疫苗，一周內也有4名台灣歌手、藝人公開在大陸打疫苗的消息。有上海台商便表示，近兩周，每天都能接到好幾通電話詢問到上海接種疫苗的細節，意願很高。

越來越多台灣民眾想了解到大陸打疫苗的流程，有許多熱心的微信羣也整理資料幫忙。（微信公眾號＠台商太太新天地）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，大陸已有國藥與科興兩款新冠疫苗獲世界衞生組織（WHO）認可，納入「緊急使用清單」。而且大陸國內疫苗累計已接種約8億劑次，累計出口或捐贈海外超過3.5億劑，有效性與安全性基本受到認可。而且大陸給予台灣民眾打疫苗的同等待遇，只要憑台胞證或居住證就能免費接種。

上海知名台灣人社羣「台商太太新天地」會長蘇武就表示，近兩周，有意從台灣專程到上海要接種的民眾確實明顯增加。他每天都會接到好幾通電話詢問到上海接種疫苗的細節。他強調，這些台灣民眾是很認真在詢問相關細節，而不只是想想而已。

一名旅行業者也表示，最近詢問和購買飛往上海機票的人的確比較多。而從桃機公司的統計數據，也能看出這個趨勢。

蘇武指出，目前會到上海接種疫苗的基本有兩大類。一是本身就在大陸工作，因擔心台灣疫情，而將家人接到大陸「避難」，順便接種疫苗。這一類相對單純，因為大陸就有家人可以照應。

另一類就是純粹要到大陸打疫苗。一方面現在全台防疫第三級警戒，基本已處於「半封城」狀態，不少人的工作因此停擺。加上台灣一般民眾不知何時才有疫苗可打，乾脆利用這段時間到大陸接種疫苗，順便避開台灣當前疫情。

報道稱，若是在大陸沒有親朋好友可照應，單純赴陸打疫苗。光是兩岸隔離時間，加上兩劑疫苗間隔時間，至少得耗時兩個月；此外，過程中的隔離酒店、食宿、核酸檢測等費用，一趟大陸「疫苗之旅」下來的花費可能高達十萬新台幣以上。

6月2日，蕭敬騰經紀人也證實他在上海已施打第一劑的大陸疫苗。（微博@小凡好攝）

另一方面，近日有許多台灣歌手、藝人都公開自己在大陸接種疫苗的消息。6月2日，歌手蕭敬騰在上海某醫院施打第一針國產疫苗，並與醫護人員合影曝光；6月4日，歌手潘美辰也曾貼出打疫苗的視頻，盛讚護士姐姐「手法專業，注射過程中一點都不痛，沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用」。

而歌手温嵐、藝人孟庭葦也分別於8日、9日在微博分享施打疫苗的照片。孟庭葦表示「打疫苗時一點不疼，沒有任何不良反應」；温嵐則透露自己預計會在內地待超過半年忙碌音樂事業，為了確保有個健康安全的身體去迎接每一天的工作，遂決定前往疫苗接種點注射，暫無任何不舒服的反應。