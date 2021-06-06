台灣打甚麼疫苗？美捐4款各有罕見副作用　阿斯利康反應最輕微？

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-06 15:00

美國在3日宣布將提供亞太地區700萬劑疫苗，台灣也列在獲贈名單中，但能配給到的疫苗廠牌仍尚未公布。目前已知美方捐出的疫苗廠牌有輝瑞、莫德納、強生及AZ疫苗，除了接種後常見的副作用，包含發燒、疲倦、接種部位疼痛、噁心、頭痛、畏寒外，根據《每日醫學新聞》統計整理，各廠牌疫苗都有出現罕見副作用的風險。

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AZ疫苗（AstraZeneca）

目前台灣已開始施打的AZ疫苗為英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠合作研發。共需接種2劑，保護力可達8成。由歐盟EMA及丹麥衛生局首發現，接種AZ疫苗後，可能出現罕見血栓副作用。根據研究數據顯示，接種AZ疫苗的500萬人中，共發生30起血栓個案，其中在丹麥累積1起死亡病例。報告公布後，丹麥、挪威、德國和法國等，多個國家都宣布暫停施打，目前法、德兩國已恢復使用AZ疫苗。台灣截至3日，共出現3起血栓個案，年齡介於30至50歲，目前皆住院治療中。儘管台灣民眾對於AZ疫苗仍存在相當多疑慮，但專家表示，AZ疫苗接種後的不適感，相較於他廠疫苗來說，是最輕微的。

輝瑞疫苗（Pfizer BioNTech）與莫德納疫苗（Moderna）

這兩款疫苗皆是採用 mRNA 技術，完成接種2劑後，保護力可超過9成。根據研究指出，由於這兩款疫苗為 mRNA 技術首次應用在藥物上，因此部分人士擔心可能對身體造成長期影響，且擔心有「基因突變」的風險。研究人員表示，科學界已研發此項技術多年，強調 mRNA 技術並不會影響到人體細胞。

在1月時，挪威曾出現23起高齡族群，在接種輝瑞疫苗不久後便死亡的案例。經調查後，並無法確認這些個案與疫苗有直接關聯。但醫學中心表示，接種疫苗後常見的副作用，包含發燒、噁心等症狀，對年輕、健康族群來說並不危險，但恐怕是導致老年人死亡的因素。美國也出現7起19歲以下青少年，在接種輝瑞疫苗後出現「心肌炎」的輕症症狀，但美國CDC表示，目前並未發現7起個案與接種疫苗有直接關聯。

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強生疫苗(Johnson & Johnson)

強生疫苗的特色在於僅需施打1劑，保護力便可達近7成。除了常見的副作用外，強生疫苗也傳出多起罕見血栓案例，尤其是針對50歲以下的婦女風險較高。美國CDC及FDA在4月時，曾短暫暫停接種，在經過安全審查後表示，儘管存在潛在的風險，但該疫苗對於18歲以上的民眾來說，仍是「利大於弊」，且接種後發生血栓的機率屬「相當低」。

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